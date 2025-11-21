Джошуа потренировался с командой Усика и оценил подход чемпиона

Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа в декабре вернется на ринг в Майами, США. Соперником британца станет американский блогер Джейк Пол.

К этому бою Джошуа готовился в тренировочном лагере с командой Александра Усика, сообщил портал Express.

Реклама

Читайте также:

Украинцы помогали Джошуа

Бывший чемпион мира подтвердил, что присоединился к тренировочному процессу команды Усика. Британец признался, что хотел сменить обстановку, ведь Лондон начал его отвлекать, поэтому получил приглашение потренироваться вместе со штабом украинца в Испании.

По словам Джошуа, он провел несколько интенсивных тренировочных сессий в Испании и был поражен подходом команды Усика. Он назвал украинца одним из лучших в мире и подчеркнул, что его успех - результат слаженной работы всего тренерского штаба.

Также Энтони отметил, что получил ценный опыт и ближе увидел, как работает чемпион на этапе подготовки.

Британец отметил, что не планирует сотрудничать с Беном Дэвисоном в дальнейшем, о чем ранее уже ходили слухи.

Теперь он сосредоточен на собственной форме и подготовке к поединку против блогера и шоумена Джейка Пола, который состоится 19 декабря в Майами.

Напомним, во французском "ПСЖ" считают трансфер украинского защитника Ильи Забарного настоящим провалом.

В итальянской "Роме" приняли решение относительно будущего Артема Довбика.