Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Джошуа та Джейк Пол зароблять за бій більше ніж Усик та Ф'юрі

Джошуа та Джейк Пол зароблять за бій більше ніж Усик та Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 03:15
Оновлено: 02:53
Ентоні Джошуа та Джейк Пол отримають рекордні гонорари за бій у Маямі
Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа готується до бою з блогером-боксером Джейком Полом. Їх поєдинок пройде в грудні в Маямі (США).

За свій поєдинок боксери отримають величезні гонорари, повідомив портал SecondsOut.

Реклама
Читайте також:
Постер к бою Джошуа - Пол
Постер до бою Пол — Джошуа. Фото: Netflix

Скільки отримають грошей Джошуа та Пол

За словами Пола, призовий фонд майбутнього протистояння становитиме 267 мільйонів доларів. Це один із найбільших гонорарних фондів в історії боксу, який перевищує виплати, отримані Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі за два їхні перші очні бої, але поступається протистояння Флойд Мейвезер — Менні Пак'яо та Мейвезер — Конор Макгрегор.

Бій Джошуа — Пол запланований на грудень 2025 року в Маямі, що може забезпечити ще більший комерційний інтерес до шоу.

Раніше Джейк Пол мав битися проти чемпіона легкої ваг  Джервонтою Девісом, однак поєдинок скасували через юридичні проблеми американського боксера.

Нагадаємо, екстренер збірної України без прикрас оцінив гру проти Ісландії.

Дружина Олександра Зінченка висловилась щодо Олександра Зубкова.

бокс Ентоні Джошуа суперважка вага професійний бокс Джейк Пол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації