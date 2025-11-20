Ентоні Джошуа та Джейк Пол отримають рекордні гонорари за бій у Маямі

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа готується до бою з блогером-боксером Джейком Полом. Їх поєдинок пройде в грудні в Маямі (США).

За свій поєдинок боксери отримають величезні гонорари, повідомив портал SecondsOut.

Постер до бою Пол — Джошуа. Фото: Netflix

Скільки отримають грошей Джошуа та Пол

За словами Пола, призовий фонд майбутнього протистояння становитиме 267 мільйонів доларів. Це один із найбільших гонорарних фондів в історії боксу, який перевищує виплати, отримані Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі за два їхні перші очні бої, але поступається протистояння Флойд Мейвезер — Менні Пак'яо та Мейвезер — Конор Макгрегор.

Бій Джошуа — Пол запланований на грудень 2025 року в Маямі, що може забезпечити ще більший комерційний інтерес до шоу.

Раніше Джейк Пол мав битися проти чемпіона легкої ваг Джервонтою Девісом, однак поєдинок скасували через юридичні проблеми американського боксера.

