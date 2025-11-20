Энтони Джошуа и Джейк Пол получат рекордные гонорары за бой в Майами

Джошуа и Джейк Пол заработают за бой больше чем Усик и Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа готовится к бою с блогером-боксером Джейком Полом. Их поединок пройдет в декабре в Майами (США).
За свой поединок боксеры получат огромные гонорары, сообщил портал SecondsOut.
Сколько получат денег Джошуа и Пол
По словам Пола, призовой фонд предстоящего противостояния составит 267 миллионов долларов. Это один из крупнейших гонорарных фондов в истории бокса, который превышает выплаты, полученные Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за два их первые очные бои, но уступает противостоянию Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо и Мейвезер — Конор Макгрегор.
Бой Джошуа — Пол запланирован на декабрь 2025 года в Майами, что может обеспечить еще больший коммерческий интерес к шоу.
Ранее Джейк Пол должен был драться против чемпиона легкого весов Джервонтой Дэвисом, однако поединок отменили из-за юридических проблем американского боксера.
