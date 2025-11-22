Экс-игрок Швеции назвал Украину одним из самых слабых соперников

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Швеции. Сейчас еще решается вопрос о том, где состоится матч.

Бывший форвард сборной Швеции Мартин Далин прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации в комментарии Aftonbladet.

Мартин Далин. Фото: Reuters

Украину считают самой слабой

Далин участвовал в жеребьевке плей-офф квалификации и помог выбрать для Швеции Украину.

Экс-нападающий откровенно признал, что скандинавам достался один из самых слабых соперников.

По словам Далина, перед жеребьевкой больше всего опасались Италии и Турции, ведь матчи против них на выезде были бы чрезвычайно сложными. Украину же он назвал неплохой командой, но все же одной из двух наименее опасных в первой корзине — вместе с Данией.

Экс-футболист отметил, что именно из-за уровня Украины он улыбнулся во время процедуры жеребьевки и попал в объективы камер.

Несмотря на это, Далин подчеркнул, что во время жеребьевки старался оставаться максимально нейтральным, хотя и не скрывал симпатий к своей сборной. По его мнению, Швеция получила шанс, который обязана использовать.

В полуфинале плей-офф команды Украины и Швеции сыграют 26 марта, а затем победитель сыграет против Польши или Албании за место на ЧМ-2026.

