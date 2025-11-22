Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинский тренер оставил неутешительный прогноз на Швецию

Украинский тренер оставил неутешительный прогноз на Швецию

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 17:14
обновлено: 17:18
Известный тренер оценил шансы Украины против Швеции в полуфинале плей-офф отбора
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 сыграет против Швеции. Матч пройдет 26 марта в стране, которую выберет УАФ.

Украинский тренер Юрий Беньо оценил шансы в матче со Швецией, сообщил портал "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Юрий Беньо
Юрий Беньо. Фото: кадр из видео

В ноябре у Украины шансов больше чем в марте

По словам специалиста, сейчас шансы выглядят вполне реальными, однако ситуация может измениться ближе к матчу, ведь шведы будут иметь более трех месяцев для перестройки после смены тренерского штаба.

Беньо отметил, что на старте квалификации Швеция выглядела нестабильно, однако приход нового тренера может существенно повлиять на качество игры. За это время шведы проанализируют ошибки, подстроятся под требования нового штаба и подойдут к поединку более структурировано.

Именно поэтому, по мнению эксперта, если бы матч проходил сейчас, шансов у Украины было бы больше, чем будет весной.

Тренер отметил, что конкурентность Швеции определяют не только тактические изменения, но и уровень исполнителей. Многие шведские футболисты играют в английской Премьер-лиге и других топовых чемпионатах. Поэтому Беньо считает скандинавов одним из сильнейших соперников на этом этапе плей-офф.

"Я думаю, тренерский штаб прежде всего будет отталкиваться от тех игроков, которые у нас на тот момент будут в заявке. Ясно, что нужно будет уделять большее внимание их атакующему потенциалу, потому что там игроки очень высокого уровня", — сказал специалист.

Также Беньо добавил, что украинцы будут иметь равные шансы, если подойдут к матчу в оптимальной форме и без травм основных игроков.

Напомним, в национальной команде Швеции высказались относительно места проведения игры против Украины.

В "Роме" готовы принять решение относительно форварда Артема Довбика и его будущего.

футбол Сборная Украины по футболу Швеция ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации