Известный тренер оценил шансы Украины против Швеции в полуфинале плей-офф отбора

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 сыграет против Швеции. Матч пройдет 26 марта в стране, которую выберет УАФ.

Украинский тренер Юрий Беньо оценил шансы в матче со Швецией, сообщил портал "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

Юрий Беньо. Фото: кадр из видео

В ноябре у Украины шансов больше чем в марте

По словам специалиста, сейчас шансы выглядят вполне реальными, однако ситуация может измениться ближе к матчу, ведь шведы будут иметь более трех месяцев для перестройки после смены тренерского штаба.

Беньо отметил, что на старте квалификации Швеция выглядела нестабильно, однако приход нового тренера может существенно повлиять на качество игры. За это время шведы проанализируют ошибки, подстроятся под требования нового штаба и подойдут к поединку более структурировано.

Именно поэтому, по мнению эксперта, если бы матч проходил сейчас, шансов у Украины было бы больше, чем будет весной.

Тренер отметил, что конкурентность Швеции определяют не только тактические изменения, но и уровень исполнителей. Многие шведские футболисты играют в английской Премьер-лиге и других топовых чемпионатах. Поэтому Беньо считает скандинавов одним из сильнейших соперников на этом этапе плей-офф.

"Я думаю, тренерский штаб прежде всего будет отталкиваться от тех игроков, которые у нас на тот момент будут в заявке. Ясно, что нужно будет уделять большее внимание их атакующему потенциалу, потому что там игроки очень высокого уровня", — сказал специалист.

Также Беньо добавил, что украинцы будут иметь равные шансы, если подойдут к матчу в оптимальной форме и без травм основных игроков.

Напомним, в национальной команде Швеции высказались относительно места проведения игры против Украины.

В "Роме" готовы принять решение относительно форварда Артема Довбика и его будущего.