Україна
Головна Спорт В Україні пояснили проблему Забарного в ПСЖ

В Україні пояснили проблему Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:17
Оновлено: 16:16
Експерт оцінив гру Забарного за ПСЖ та назвав причини спаду
Ілля Забарний (ліворуч) у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Лідер збірної України Ілля Забарний переживає непростий етап кар'єри. Футболіст відчуває складнощі в "ПСЖ", його нерідко критикують місцеві експерти.

Український журналіст Дмитро Ватрас проаналізував перші місяці Іллі Забарного у складі "ПСЖ" та зазначив, що осінні виступи українського захисника поки не можна назвати рівними, повідомляє "Трибуна".

У грі центру оборони "ПСЖ" є елементи, які потребують поліпшення, проте причини поточних коливань цілком зрозумілі, вважає Дмитро Ватрас. Головним чинником стала адаптація до нових вимог та ігрових умов.

У системі Луїса Енріке центрбеки змушені працювати під максимальним навантаженням, оскільки півзахист та атака активно пресингують на чужій половині поля, а фулбеки на кшталт Ашрафа Хакімі та Нуну Мендеша частіше підключаються вперед, ніж допомагають в обороні.

Илья Забарный
Ілля Забарний (ліворуч) святкує гол "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Ватрас нагадав, що навіть такі досвідчені гравці, як Маркіньос, стикаються з критикою за помилки, що виникають саме через особливості стилю команди. Різниця лише в тому, що бразилець давно адаптований до клубної системи, тоді як Забарному потрібен час, щоб призвичаїтися до нових вимог і швидкості прийняття рішень.

Чому потенціал Забарного не викликає сумнівів

Журналіст виділив матч із "Барселоною" як показник того, що українець здатен витримувати рівень топових поєдинків. Таку гру він назвав прикладом того, що Забарний уже відповідає очікуванням, але йому необхідно додати стабільності, яка приходить тільки з досвідом та комфортом у новій команді.

Експерт зазначив, що і в Англії після переходу з "Динамо" Забарному знадобилося близько пів року на повноцінну інтеграцію, яку ускладнювали травми на початку шляху. Аналогічний період адаптації потрібен й в "ПСЖ".

Нагадаємо, київське "Динамо" знайшло несподівану заміну одному з лідерів команди.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі домігся того, що перевершив Кріштіану Роналду за важливим статистичним показником.

спорт футбол Збірна України з футболу ПСЖ Ілля Забарний
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
