Звєров розповів, хто може замінити Шовковського в Динамо

Криза в грі київського "Динамо" призвела до того, що чемпіони України опустилися на 6 місце в турнірній таблиці після 13 матчів. Багато експертів поставили питання про те, коли тренер Олександр Шовковський буде звільнений від своїх обов'язків.

Журналіст Володимир Звєров проаналізував ситуацію зі зміною тренерів у "Динамо", повідомляє Telegram-канал FootballHub.

Одна перемога в дев'яти матчах не призвела до тренерської відставки в "Динамо". Відомо, що в Олександра Шовковського відбулася розмова з президентом клубу Ігорем Суркісом, однак, за даними інсайдерів, наставник збереже свою посаду щонайменше до зимової паузи у футболі навіть у разі поразки від "Омонії" в єврокубках.

Хто може замінити Шовковського

Володимир Звєров нагадав, що раніше в "Динамо" після криз звільняли багатьох тренерів. Такою виявилася доля Олексія Михайличенка, Олександра Хацкевича та інших наставників.

Ігор Суркіс поки що не звільнив Олександра Шовковського, але, на думку журналіста, складно було очікувати такого рішення в день народження президента клубу. Однак це не означає, що нинішній тренер збереже свою посаду надовго.

"Ходили чутки, що одним із кандидатів є Ігор Костюк. Також говорили про Юрія Вернидуба. Поки що це все тільки розмови. Рішення щодо майбутнього Шовковського ще не ухвалено", — заявив Зверов.

