Суркіс приведе в Динамо нового тренера після розмови з Шовковським

Олександр Шовковський керує грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" знову програло матч чемпіонату України. "Біло-сині" не змогли зробити подарунок на день народження Ігорю Суркісу.

Після матчу у президента клубу відбулася розмова з головним тренером Олександром Шовковським, повідомляє "ТаТоТаке".

У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги "Динамо" програло "Колосу" (1:2), і цей результат підкреслив рівень кризи київської команди. У дев'яти останніх поєдинках УПЛ "біло-сині" здобули лише одну перемогу. Такі ситуації нерідко призводять до заміни тренера.

Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Суркіс уже поговорив із Шовковським

"Динамо" програло "Колосу" в день народження президента клубу, якому виповнилося 66 років. Незабаром після фіаско киян Ігор Суркіс провів бесіду з наставником команди. Сторони дійшли рішення про продовження співпраці щонайменше до зимової паузи в чемпіонаті. На це не вплине навіть можлива поразка від "Омонії" в Лізі Конференцій, матч відбудеться цього тижня.

"Єдиний нюанс полягає в тому, що Суркіс хоче посилити тренерський штаб команди, але мови про екстрене звільнення Шовковського не йде. Новий фахівець допомагатиме наставнику "Динамо". У штабі Шовковського вже є Еміліан Карас, Артем Яшкін, Сергій Федоров, Мацей Кендзьорек та Олег Гусєв", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

