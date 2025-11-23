У Динамо скандал після поразки Колосу: Шовковський не говорив зі ЗМІ

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У 13-му турі УПЛ київське "Динамо" програло ковалівському "Колосу" (1:2). Для столичного клубу це третя підряд поразка в чемпіонаті України, що є їх антирекордом.

Після гри всі очікували коментар головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського, але його так і не дочекались, повідомили у FootballHub.

Скандал у "Динамо"

За інформацією джерела, Шовковський відмовився приходити на флешінтерв'ю після матчу з "Колосом". Спеціаліст з роздягальні пішов до автобуса.

Зазначимо, що регламент УПЛ зобов'язував Шовковського піти на флешінтерв'ю. У зв'язку з цим порушенням на клуб або тренера можуть накласти штрафні санкції.

Через поразку "Динамо" наразі посідає п'яту позицію, але після недільних матчів може опуститися на сьоме місце. Команда відстає від "Шахтаря", який лідирує, на 10 очок.

