Україна
Скандал в УПЛ — Шовковський відмовився давати будь-які коментарі

Скандал в УПЛ — Шовковський відмовився давати будь-які коментарі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 00:00
Оновлено: 00:04
У Динамо скандал після поразки Колосу: Шовковський не говорив зі ЗМІ
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У 13-му турі УПЛ київське "Динамо" програло ковалівському "Колосу" (1:2). Для столичного клубу це третя підряд поразка в чемпіонаті України, що є їх антирекордом.

Після гри всі очікували коментар головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського, але його так і не дочекались, повідомили у FootballHub.

Читайте також:

Скандал у "Динамо"

За інформацією джерела, Шовковський відмовився приходити на флешінтерв'ю після матчу з "Колосом". Спеціаліст з роздягальні пішов до автобуса.

Зазначимо, що регламент УПЛ зобов'язував Шовковського піти на флешінтерв'ю. У зв'язку з цим порушенням на клуб або тренера можуть накласти штрафні санкції.

Через поразку "Динамо" наразі посідає п'яту позицію, але після недільних матчів може опуститися на сьоме місце. Команда відстає від "Шахтаря", який лідирує, на 10 очок.

Нагадаємо, шведи запропонували Україні дивне рішення щодо господаря плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

У римській "Ромі" вирішили, що робити з нападником Артемом Довбиком.

футбол Динамо Колос УПЛ Олександр Шовковський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
