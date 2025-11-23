Видео
Спорт

Скандал в УПЛ — Шовковский не захотел давать комментарий

Дата публикации 23 ноября 2025 00:00
обновлено: 00:04
В Динамо скандал после поражения Колосу: Шовковский не говорил со СМИ
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В 13-м туре УПЛ киевское "Динамо" проиграло коваливскому "Колосу" (1:2). Для столичного клуба это третье подряд поражение в чемпионате Украины, что является их антирекордом.

После игры все ожидали комментарий главного тренера "Динамо" Александра Шовковского, но его так и не дождались, сообщили в FootballHub.

Читайте также:

Скандал в "Динамо"

По информации источника, Шовковский отказался приходить на флеш-интервью после матча с "Колосом". Специалист из раздевалки пошел в автобус.

Отметим, что регламент УПЛ обязывал Шовковского пойти на флеш-интервью. В связи с этим нарушением на клуб или тренера могут наложить штрафные санкции.

Из-за поражения "Динамо" сейчас занимает пятую позицию, но после воскресных матчей может опуститься на седьмое место. Команда отстает от "Шахтера", который лидирует, на 10 очков.

футбол Динамо Колос УПЛ Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
