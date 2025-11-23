В Динамо скандал после поражения Колосу: Шовковский не говорил со СМИ

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В 13-м туре УПЛ киевское "Динамо" проиграло коваливскому "Колосу" (1:2). Для столичного клуба это третье подряд поражение в чемпионате Украины, что является их антирекордом.

После игры все ожидали комментарий главного тренера "Динамо" Александра Шовковского, но его так и не дождались, сообщили в FootballHub.

Скандал в "Динамо"

По информации источника, Шовковский отказался приходить на флеш-интервью после матча с "Колосом". Специалист из раздевалки пошел в автобус.

Отметим, что регламент УПЛ обязывал Шовковского пойти на флеш-интервью. В связи с этим нарушением на клуб или тренера могут наложить штрафные санкции.

Из-за поражения "Динамо" сейчас занимает пятую позицию, но после воскресных матчей может опуститься на седьмое место. Команда отстает от "Шахтера", который лидирует, на 10 очков.

