Стало известно, уволят ли Шовковского после очередного поражения Динамо

Суркис после поражения решил судьбу Шовковского в Динамо
Киевское "Динамо" в 13-м туре УПЛ проиграло коваливскому "Колосу" (1:2). После игры снова стал актуальным вопрос увольнения главного тренера Александра Шовковского.
Паблик "ТаТоТаке" получил детали относительно позиции президента клуба Игоря Суркиса.
Что будет с Шовковским
По данным источника, руководство клуба пока что не планирует резких решений и хочет дать наставнику шанс стабилизировать ситуацию.
Не исключено, что ключевым станет матч Лиги конференций против "Омонии", который состоится 27 ноября. Именно после этой встречи Суркис может вернуться к оценке работы тренерского штаба.
Однако источник отмечает, что даже в случае отрицательного результата серьезные кадровые изменения вероятны скорее зимой, когда у клуба будет пауза для перестройки и времени на поиск альтернативы.
Поражение от "Колоса" стало для "Динамо" третьим подряд в чемпионате Украины, что является рекордом для команды.
