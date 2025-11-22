Видео
Україна
Видео

Суркис после поражения решил судьбу Шовковского в Динамо

Суркис после поражения решил судьбу Шовковского в Динамо

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 23:05
обновлено: 23:06
Стало известно, уволят ли Шовковского после очередного поражения Динамо
Игорь Суркис и Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в 13-м туре УПЛ проиграло коваливскому "Колосу" (1:2). После игры снова стал актуальным вопрос увольнения главного тренера Александра Шовковского.

Паблик "ТаТоТаке" получил детали относительно позиции президента клуба Игоря Суркиса.

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Что будет с Шовковским

По данным источника, руководство клуба пока что не планирует резких решений и хочет дать наставнику шанс стабилизировать ситуацию.

Не исключено, что ключевым станет матч Лиги конференций против "Омонии", который состоится 27 ноября. Именно после этой встречи Суркис может вернуться к оценке работы тренерского штаба.

Однако источник отмечает, что даже в случае отрицательного результата серьезные кадровые изменения вероятны скорее зимой, когда у клуба будет пауза для перестройки и времени на поиск альтернативы.

Поражение от "Колоса" стало для "Динамо" третьим подряд в чемпионате Украины, что является рекордом для команды.

Напомним, шведы сделали Украине странное предложение перед матчами плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В римской "Роме" приняли решение относительно будущего нападающего Артема Довбика.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
