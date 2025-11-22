Стало відомо, чи звільнять Шовковського після чергової поразки Динамо

Ігор Суркіс та Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в 13-му турі УПЛ програло ковалівському "Колосу" (1:2). Після гри знову стало актуальним питання звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

Паблік "ТаТоТаке" отримав деталі щодо позиції президента клубу Ігоря Суркіса.

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Що буде з Шовковським

За даними джерела, керівництво клубу поки що не планує різких рішень і хоче дати наставнику шанс стабілізувати ситуацію.

Не виключено, що ключовим стане матч Ліги конференцій проти "Омонії", який відбудеться 27 листопада. Саме після цієї зустрічі Суркіс може повернутися до оцінки роботи тренерського штабу.

Однак джерело зазначає, що навіть у разі негативного результату серйозні кадрові зміни ймовірні швидше взимку, коли клуб матиме паузу для перебудови та часу на пошук альтернативи.

Поразка від "Колоса" стала для "Динамо" третьою підряд в чемпіонаті України, що є рекордом для команди.

