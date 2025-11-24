Суркис приведет в Динамо нового тренера после разговора с Шовковским

Александр Шовковский руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" снова проиграло матч чемпионата Украины. "Бело-синие" не смогли сделать подарок на день рождения Игорю Суркису.

После матча у президента клуба состоялся разговор с главным тренером Александром Шовковским, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

В матче 13 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" проиграло "Колосу" (1:2), и этот результат подчеркнул уровень кризиса киевской команды. В девяти последних поединках УПЛ "бело-синие" одержали только одну победу. Такие ситуации нередко приводят к замене тренера.

Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Суркис уже поговорил с Шовковским

"Динамо" проиграло "Колосу" в день рождения президента клуба, которому исполнилось 66 лет. Вскоре после фиаско киевлян Игорь Суркис провел беседу с наставником команды. Стороны пришли к решению о продолжении сотрудничества как минимум до зимней паузы в чемпионате. На это не повлияет даже возможное поражение от "Омонии" в Лиге Конференций, матч состоится на этой неделе.

"Единственный нюанс заключается в том, что Суркис хочет усилить тренерский штаб команды, но речи об экстренном увольнении Шовковского не идет. Новый специалист будет помогать наставнику "Динамо". В штабе Шовковского уже есть Эмилиан Карас, Артем Яшкин, Сергей Федоров, Мацей Кендзьорек и Олег Гусев", — рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, Лионель Месси опередил Криштиану Роналду по количеству результативных действий в карьере.

Украинская спортсменка Дарья Белодед удивила болельщиков намеком на возможную свадьбу.