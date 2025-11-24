Видео
Видео

Главная Спорт Журналист объяснил, почему Суркис не увольняет Шовковского

Журналист объяснил, почему Суркис не увольняет Шовковского

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:16
обновлено: 14:16
Зверов рассказал, кто может заменить Шовковского в Динамо
Александр Шовковский перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кризис в игре киевского "Динамо" привел к тому, что чемпионы Украины опустились на 6 место в турнирной таблице после 13 матчей. Многие эксперты задались вопросом о том, когда тренер Александр Шовковский будет освобожден от своих обязанностей. 

Журналист Владимир Зверов проанализировал ситуацию со сменой тренеров в "Динамо", сообщает Telegram-канал FootballHub.

Читайте также:

Одна победа в девяти матчах не привела к тренерской отставке в "Динамо". Известно, что у Александра Шовковского состоялся разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, однако по данным инсайдеров наставник сохранит свой пост как минимум до зимней паузы в футболе даже в случае поражения от "Омонии" в еврокубках. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может заменить Шовковского

Владимир Зверов напомнил, что ранее в "Динамо" после кризисов увольняли многих тренеров. Такова оказалась судьба Алексея Михайличенко, Александра Хацкевича и других наставников.

Игорь Суркис пока не уволил Александра Шовковского, но, по мнению журналиста, сложно было ожидать такого решения в день рождения президента клуба. Однако это не означает, что нынешний тренер сохранит свою должность надолго. 

"Ходили слухи, что одним из кандидатов является Игорь Костюк. Также говорили о Юрии Вернидубе. Пока это все только разговоры. Решение относительно будущего Шовковского еще не принято", — заявил Зверов. 

спорт футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
