Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывшая звезда Динамо раскритиковал футболистов Шовковского

Бывшая звезда Динамо раскритиковал футболистов Шовковского

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 08:52
обновлено: 09:23
Бойко жестко раскритиковал игроков Динамо Шовковского
Игроки "Динамо" перед поединком. Фото: пресс-служба клуба

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко поделился мнением о причине неудач подопечных Александра Шовковского. Экс-футболист призвал команду переосмыслить свое отношение к работе. 

Бойко обратился к игрокам с важным призывом, сообщает YouTube-канал "Футбол 360". 

Реклама
Читайте также:

Денис Бойко не захотел называть конкретные фамилии, но заявил, что некоторые футболисты "Динамо" не понимают, в какой команде они играют. Эксперт считает, что нынешние представители "бело-синих" ментально остались в прошлом и до сих пор думают, что легко смогут обыграть любого соперника. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский разговаривает с судьей. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что не так с "Динамо" 

Экс-футболист отметил, что раньше многие соперники действительно боялись играть с киевской командой. Некоторые команды заранее смирялись с поражением перед поездкой в столицу Украины. Однако с тех пор все изменилось. 

Однако сейчас любой противник "Динамо" понимает, что у киевлян можно отобрать очки. При этом у соперников "бело-синих" сохранилось желание победить один из самых титулованных клубов страны. И любая другая команда в матчах с "Динамо" играет в полную силу, борется до последней минуты. А подопечные Александра Шовковского не могут этого осознать. 

Напомним, эксперт объяснил причину проблем защитника сборной Украины Ильи Забарного в "ПСЖ". 

Известный журналист оценил состояние дел в "Динамо" и напомнил о том, кто может заменить Александра Шовковского. 

спорт футбол Динамо УПЛ Денис Бойко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации