Бойко жестко раскритиковал игроков Динамо Шовковского

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко поделился мнением о причине неудач подопечных Александра Шовковского. Экс-футболист призвал команду переосмыслить свое отношение к работе.

Бойко обратился к игрокам с важным призывом, сообщает YouTube-канал "Футбол 360".

Денис Бойко не захотел называть конкретные фамилии, но заявил, что некоторые футболисты "Динамо" не понимают, в какой команде они играют. Эксперт считает, что нынешние представители "бело-синих" ментально остались в прошлом и до сих пор думают, что легко смогут обыграть любого соперника.

Что не так с "Динамо"

Экс-футболист отметил, что раньше многие соперники действительно боялись играть с киевской командой. Некоторые команды заранее смирялись с поражением перед поездкой в столицу Украины. Однако с тех пор все изменилось.

Однако сейчас любой противник "Динамо" понимает, что у киевлян можно отобрать очки. При этом у соперников "бело-синих" сохранилось желание победить один из самых титулованных клубов страны. И любая другая команда в матчах с "Динамо" играет в полную силу, борется до последней минуты. А подопечные Александра Шовковского не могут этого осознать.

