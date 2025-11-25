Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишня зірка Динамо розкритикував футболістів Шовковського

Колишня зірка Динамо розкритикував футболістів Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 08:52
Оновлено: 09:21
Бойко жорстко розкритикував гравців Динамо Шовковського
Гравці "Динамо" перед поєдинком. Фото: пресслужба клубу

Колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко поділився думкою про причини невдач підопічних Олександра Шовковського. Ексфутболіст закликав команду переосмислити своє ставлення до роботи.

Бойко звернувся до гравців із важливим закликом, повідомляє YouTube-канал "Футбол 360".

Реклама
Читайте також:

Денис Бойко не захотів називати конкретні прізвища, але заявив, що деякі футболісти "Динамо" не розуміють, у якій команді вони грають. Експерт вважає, що нинішні представники "біло-синіх" ментально залишилися в минулому й досі думають, що легко зможуть обіграти будь-якого суперника.

Виталий Буяльский
Віталій Буяльський розмовляє із суддею. Фото: пресслужба "Динамо"

Що не так із "Динамо"

Ексфутболіст зазначив, що раніше багато суперників дійсно боялися грати з київською командою. Деякі команди заздалегідь мирилися з поразкою перед поїздкою до столиці України. Однак відтоді все змінилося.

Однак зараз будь-який противник "Динамо" розуміє, що в киян можна відібрати очки. Водночас у суперників "біло-синіх" збереглося бажання перемогти один із найтитулованіших клубів країни. І будь-яка інша команда в матчах із "Динамо" грає на повну силу, бореться до останньої хвилини. А підопічні Олександра Шовковського не можуть цього усвідомити.

Нагадаємо, експерт пояснив причину проблем захисника збірної України Іллі Забарного в "ПСЖ".

Відомий журналіст оцінив стан справ у "Динамо" та нагадав про те, хто може замінити Олександра Шовковського.

спорт футбол Динамо УПЛ Денис Бойко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації