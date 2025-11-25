Бойко жорстко розкритикував гравців Динамо Шовковського

Гравці "Динамо" перед поєдинком. Фото: пресслужба клубу

Колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко поділився думкою про причини невдач підопічних Олександра Шовковського. Ексфутболіст закликав команду переосмислити своє ставлення до роботи.

Бойко звернувся до гравців із важливим закликом, повідомляє YouTube-канал "Футбол 360".

Денис Бойко не захотів називати конкретні прізвища, але заявив, що деякі футболісти "Динамо" не розуміють, у якій команді вони грають. Експерт вважає, що нинішні представники "біло-синіх" ментально залишилися в минулому й досі думають, що легко зможуть обіграти будь-якого суперника.

Віталій Буяльський розмовляє із суддею. Фото: пресслужба "Динамо"

Що не так із "Динамо"

Ексфутболіст зазначив, що раніше багато суперників дійсно боялися грати з київською командою. Деякі команди заздалегідь мирилися з поразкою перед поїздкою до столиці України. Однак відтоді все змінилося.

Однак зараз будь-який противник "Динамо" розуміє, що в киян можна відібрати очки. Водночас у суперників "біло-синіх" збереглося бажання перемогти один із найтитулованіших клубів країни. І будь-яка інша команда в матчах із "Динамо" грає на повну силу, бореться до останньої хвилини. А підопічні Олександра Шовковського не можуть цього усвідомити.

