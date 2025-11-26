Забарного заметили во время разговора с Сафоновым перед тренировкой ПСЖ

Забарного зафиксировали во время разговора с россиянином
Украинский центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный ранее заявлял, что не общается с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Однако появилось подтверждение, что это не так.
Общение украинца и россиянина случайно зафиксировало клубное телевидение, сообщил портал Новини.LIVE.
Забарный общается с россиянином
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед тренировкой давал комментарий клубной пресс-службе. В этот момент вышли Забарный и Сафонов, которые общались друг с другом.
Сафонов ранее публично не поддерживал войну в Украине, но и не высказывался против нее.
Зато Забарный с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Вооруженные силы Украины, участвуя в сборах.
Напомним, определилась корзина сборной Украины на жеребьевку чемпионата мира-2026.
Также в УАФ сообщили о планах на матчи против Швеции и возможным финалом.
Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов планирует покинуть клуб.
Читайте Новини.LIVE!