Главная Спорт Забарного зафиксировали во время разговора с россиянином

Забарного зафиксировали во время разговора с россиянином

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 08:09
обновлено: 08:17
Забарного заметили во время разговора с Сафоновым перед тренировкой ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный ранее заявлял, что не общается с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Однако появилось подтверждение, что это не так.

Общение украинца и россиянина случайно зафиксировало клубное телевидение, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Забарный общается с россиянином

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед тренировкой давал комментарий клубной пресс-службе. В этот момент вышли Забарный и Сафонов, которые общались друг с другом.

Илья Забарный
Забарный разговаривал с Сафоновым. Фото: White Blue Team | Динамо Киев

Сафонов ранее публично не поддерживал войну в Украине, но и не высказывался против нее.

Зато Забарный с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Вооруженные силы Украины, участвуя в сборах.

Напомним, определилась корзина сборной Украины на жеребьевку чемпионата мира-2026.

Также в УАФ сообщили о планах на матчи против Швеции и возможным финалом.

Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов планирует покинуть клуб.

футбол ПСЖ Илья Забарный украинские легионеры (футбол) российские спортсмены Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
