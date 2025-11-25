ПСЖ отримав пропозиції щодо Сафонова — що відповів росіянин

Матвій Сафонов перед грою. Фото: instagram.com/motya_39/

Російський воротар французького "ПСЖ" Матвій Сафонов упевнений у тому, що зможе виграти конкуренцію в Люкі Шевальє. Клуб отримує трансферні запити, але все залежить від голкіпера.

Сафонов може повернутися в Росію, у нього є кілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Le Parisien.

Контракт Матвія Сафонова в "ПСЖ" діє до літа 2029 року. Російського голкіпера влаштовує його роль у команді, хоча він не приховує амбіцій завоювати місце в основному складі. Такий варіант не виключений, оскільки воротар Люка Шевальє опинився під шквалом критики через помилки в останніх матчах.

Матвій Сафонов у "ПСЖ". Фото: instagram.com/motya_39/

У Сафонова є пропозиції від інших клубів

На впевненість росіянина в прагненні продовжити кар'єру в Парижі не вплинув навіть перехід українця Іллі Забарного. Обидва гравці змушені працювати в одному клубі, але практично не взаємодіють на тренуваннях та проєктах "ПСЖ".

Сафонов не хоче нічого змінювати, хоча у нього є пропозиції з Росії. "Краснодар" готовий повернути Матвія, у "ПСЖ" є відповідна пропозиція. Французький клуб готовий відпустити резервного воротаря, але сам гравець хоче залишитися у своїй нинішній команді.

