ПСЖ получил предложения по Сафонову — что ответил россиянин

Матвей Сафонов перед игрой. Фото: instagram.com/motya_39/

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уверен в том, что сможет выиграть конкуренцию у Люки Шевалье. Клуб получает трансферные запросы, но все зависит от голкипера.

Сафонов может вернуться в Россию, у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

Контракт Матвея Сафонова в "ПСЖ" действует до лета 2029 года. Российского голкипера устраивает его роль в команде, хотя он не скрывает амбиций завоевать место в основном составе. Такой вариант не исключен, поскольку вратарь Люка Шевалье оказался под шквалом критики из-за ошибок в последних матчах.

Матвей Сафонов в "ПСЖ". Фото: instagram.com/motya_39/

У Сафонова есть предложения от других клубов

На уверенность россиянина в стремлении продолжить карьеру в Париже не повлиял даже переход украинца Ильи Забарного. Оба игрока вынуждены работать в одном клубе, но практически не взаимодействуют на тренировках и проектах "ПСЖ".

Сафонов не хочет ничего менять, хотя у него есть предложения из России. "Краснодар" готов вернуть Матвея, у "ПСЖ" есть соответствующее предложение. Французский клуб готов отпустить резервного вратаря, но сам игрок хочет остаться в своей нынешней команде.

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал возможность проведения матчей сборной Украины не в Польше.

Бывший голкипер сборной Украины назвал причину серии поражений киевского "Динамо" в последних матчах.