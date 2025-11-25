ПСЖ получил предложения по Сафонову — что ответил россиянин

В ПСЖ определились по поводу судьбы россиянина Сафонова
Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уверен в том, что сможет выиграть конкуренцию у Люки Шевалье. Клуб получает трансферные запросы, но все зависит от голкипера.
Сафонов может вернуться в Россию, у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Le Parisien.
Контракт Матвея Сафонова в "ПСЖ" действует до лета 2029 года. Российского голкипера устраивает его роль в команде, хотя он не скрывает амбиций завоевать место в основном составе. Такой вариант не исключен, поскольку вратарь Люка Шевалье оказался под шквалом критики из-за ошибок в последних матчах.
У Сафонова есть предложения от других клубов
На уверенность россиянина в стремлении продолжить карьеру в Париже не повлиял даже переход украинца Ильи Забарного. Оба игрока вынуждены работать в одном клубе, но практически не взаимодействуют на тренировках и проектах "ПСЖ".
Сафонов не хочет ничего менять, хотя у него есть предложения из России. "Краснодар" готов вернуть Матвея, у "ПСЖ" есть соответствующее предложение. Французский клуб готов отпустить резервного вратаря, но сам игрок хочет остаться в своей нынешней команде.
