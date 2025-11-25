Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В ПСЖ определились по поводу судьбы россиянина Сафонова

В ПСЖ определились по поводу судьбы россиянина Сафонова

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 12:05
обновлено: 12:04
ПСЖ получил предложения по Сафонову — что ответил россиянин
Матвей Сафонов перед игрой. Фото: instagram.com/motya_39/

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уверен в том, что сможет выиграть конкуренцию у Люки Шевалье. Клуб получает трансферные запросы, но все зависит от голкипера. 

Сафонов может вернуться в Россию, у него есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Le Parisien

Реклама
Читайте также:

Контракт Матвея Сафонова в "ПСЖ" действует до лета 2029 года. Российского голкипера устраивает его роль в команде, хотя он не скрывает амбиций завоевать место в основном составе. Такой вариант не исключен, поскольку вратарь Люка Шевалье оказался под шквалом критики из-за ошибок в последних матчах. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов в "ПСЖ". Фото: instagram.com/motya_39/

У Сафонова есть предложения от других клубов 

На уверенность россиянина в стремлении продолжить карьеру в Париже не повлиял даже переход украинца Ильи Забарного. Оба игрока вынуждены работать в одном клубе, но практически не взаимодействуют на тренировках и проектах "ПСЖ". 

Сафонов не хочет ничего менять, хотя у него есть предложения из России. "Краснодар" готов вернуть Матвея, у "ПСЖ" есть соответствующее предложение. Французский клуб готов отпустить резервного вратаря, но сам игрок хочет остаться в своей нынешней команде. 

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал возможность проведения матчей сборной Украины не в Польше. 

Бывший голкипер сборной Украины назвал причину серии поражений киевского "Динамо" в последних матчах. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Матвей Сафонов
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации