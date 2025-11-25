ФІФА оголосила кошики ЧС-2026: де опинилась збірна України

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Збірна України з футболу вийшла в плей-оф відбору на ЧС-2026. У півфіналі суперником команди Сергія Реброва стане Швеція, а в разі успіху вони зустрінуться з переможцем матчу Польща — Албанія.

На офіційному сайті ФІФА опублікували кошики, на які будуть поділені учасники турніру.

Збірна України з футболу. Фото: Reuters

Кошики чемпіонату світу-2026

На жеребкуванні переможець сітки з Україною, Швецією, Польщею та Албанією потрапить до четвертого кошика. Інші команди плей-оф також потраплять до четвертого кошика.

Синьо-жовті завершили відбір у групі D на другому місці, набравши 10 очок у шести матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Цей результат дозволив Україні потрапити в перший кошик під час жеребкування плей-оф, проте команда отримала найскладніших суперників з можливих.

Жеребкування груп ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.

Зазначимо, що крім учасників плей-оф, у четвертий кошик потрапили Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті та Нова Зеландія.

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Господарі турніру Канада, Мексика та США потрапили в перший кошик. Компанію їм складе Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу, а також Іспанія, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Німеччина.

У другому кошику Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Республіка Корея, Еквадор, Австрія та Австралія.

Одна з найкращих команд європейського відбору, збірна Норвегії, потрапила до третього кошика. Також там Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія та ПАР.

