Головна Спорт Стало відомо, в який кошик потрапить Україна на ЧС-2026

Стало відомо, в який кошик потрапить Україна на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:51
Оновлено: 20:55
ФІФА оголосила кошики ЧС-2026: де опинилась збірна України
Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Збірна України з футболу вийшла в плей-оф відбору на ЧС-2026. У півфіналі суперником команди Сергія Реброва стане Швеція, а в разі успіху вони зустрінуться з переможцем матчу Польща — Албанія.

На офіційному сайті ФІФА опублікували кошики, на які будуть поділені учасники турніру.

Кошики чемпіонату світу-2026

На жеребкуванні переможець сітки з Україною, Швецією, Польщею та Албанією потрапить до четвертого кошика. Інші команди плей-оф також потраплять до четвертого кошика.

Синьо-жовті завершили відбір у групі D на другому місці, набравши 10 очок у шести матчах проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Цей результат дозволив Україні потрапити в перший кошик під час жеребкування плей-оф, проте команда отримала найскладніших суперників з можливих.

Жеребкування груп ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.

Зазначимо, що крім учасників плей-оф, у четвертий кошик потрапили Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті та Нова Зеландія.

Господарі турніру Канада, Мексика та США потрапили в перший кошик. Компанію їм складе Аргентина, яка є чинним чемпіоном світу, а також Іспанія, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Німеччина.

У другому кошику Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Республіка Корея, Еквадор, Австрія та Австралія.

Одна з найкращих команд європейського відбору, збірна Норвегії, потрапила до третього кошика. Також там Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія та ПАР.

Нагадаємо, колишній воротар "Динамо" Денис Бойко поклав на футболістів "Динамо" вину за антирекорд.

Також Андрій Шевченко розповів, що чекає команду у відборі ЧС-2026.

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов обговорив свій відхід з керівництвом клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
