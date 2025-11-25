Видео
Стало известно, в какую корзину попадет Украина на ЧМ-2026

Дата публикации 25 ноября 2025 20:51
обновлено: 20:55
ФИФА объявила корзины ЧМ-2026: где оказалась сборная Украины
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026. В полуфинале соперником команды Сергея Реброва станет Швеция, а в случае успеха они встретятся с победителем матча Польша — Албания.

На официальном сайте ФИФА опубликовали корзины, на которые будут поделены участники турнира.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу. Фото: Reuters

Корзины чемпионата мира-2026

На жеребьевке победитель сетки с Украиной, Швецией, Польшей и Албанией попадет в четвертую корзину. Другие команды плей-офф также попадут в четвертую корзину.

Сине-желтые завершили отбор в группе D на втором месте, набрав 10 очков в шести матчах против Франции, Исландии и Азербайджана. Этот результат позволил Украине попасть в первую корзину во время жеребьевки плей-офф, однако команда получила самых сложных соперников из возможных.

Жеребьевка групп ЧМ-2026 состоится 5 декабря.

Отметим, что кроме участников плей-офф, в четвертую корзину попали Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити и Новая Зеландия.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Хозяева турнира Канада, Мексика и США попали в первую корзину. Компанию им составит Аргентина, которая является действующим чемпионом мира, а также Испания, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Германия.

Во второй корзине Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия и Австралия.

Одна из лучших команд европейского отбора, сборная Норвегии, попала в третью корзину. Также там Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия и ЮАР.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
