Головна Спорт Ломаченко поїхав до Литви — чим він там займається

Ломаченко поїхав до Литви — чим він там займається

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:34
Оновлено: 08:09
Ломаченко з’явився в Литві — підтримав Каваляускаса та відвідав матч Євроліги
Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Український боксер Василь Ломаченко вдруге після завершення кар'єри з'явився на публіці. Знову він зробив це за межами України.

Цього разу Ломаченка побачили в Литві, повідомив паблік LuckyPunch.

Читайте також:
Василий Ломаченко
Ломаченко, Клімас та Каваляускас. Фото: Lucky Punchnet

Ломаченко відвідав матч Євроліги

За інформацією джерела, Ломаченко прибув до Литви на вечір боксу, де виступить місцевий боксер Егіс Каваляускас, якого він приїхав підтримати. При цьому Василю склав компанію менеджер Егіс Клімас, який також працює з 38-річним Каваляускасом.

Литовець 28 листопада зустрінеться з іспанцем Самуелем Моліною. На кону буде титул чемпіона Європи EBU у напівсередній вазі.

Після прильоту в Литву Ломаченко відвідав баскетбольний матч Євроліги між місцевим "Жальгірісом" та "Басконією".

Український суперважковаговик Богдан Миронець також проведе свій бій у рамках цього вечора боксу. Його суперником стане 28-річний аргентинець Джонатан Вергара.

Нагадаємо, визначився кошик, в який потрапила збірна України на чемпіонаті світу-2026.

Глава УАФ Андрій Шевченко розповів про плани на гру проти Швеції.

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов висловився про майбутній трансфер.

