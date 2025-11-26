Ломаченко появился в Литве — поддержал Каваляускаса и посетил матч Евролиги

Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Украинский боксер Василий Ломаченко во второй раз после завершения карьеры появился на публике. Снова он сделал это за пределами Украины.

На этот раз Ломаченко увидели в Литве, сообщил паблик LuckyPunch.

Ломаченко, Климас и Каваляускас. Фото: Lucky Punchnet

Ломаченко посетил матч Евролиги

По информации источника, Ломаченко прибыл в Литву на вечер бокса, где выступит местный боксер Эгис Каваляускас, которого он приехал поддержать. При этом Василию составил компанию менеджер Эгис Климас, который также работает с 38-летним Каваляускасом.

Литовец 28 ноября встретится с испанцем Самуэлем Молиной. На кону будет титул чемпиона Европы EBU в полусреднем весе.

После прилета в Литву Ломаченко посетил баскетбольный матч Евролиги между местным "Жальгирисом" и "Басконией".

Украинский супертяжеловес Богдан Миронец также проведет свой бой в рамках этого вечера бокса. Его соперником станет 28-летний аргентинец Джонатан Вергара.

