Главная Спорт Ломаченко уехал в Литву — чем он там занимается

Ломаченко уехал в Литву — чем он там занимается

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 07:34
обновлено: 08:09
Ломаченко появился в Литве — поддержал Каваляускаса и посетил матч Евролиги
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Украинский боксер Василий Ломаченко во второй раз после завершения карьеры появился на публике. Снова он сделал это за пределами Украины.

На этот раз Ломаченко увидели в Литве, сообщил паблик LuckyPunch.

Читайте также:
Василий Ломаченко
Ломаченко, Климас и Каваляускас. Фото: Lucky Punchnet

Ломаченко посетил матч Евролиги

По информации источника, Ломаченко прибыл в Литву на вечер бокса, где выступит местный боксер Эгис Каваляускас, которого он приехал поддержать. При этом Василию составил компанию менеджер Эгис Климас, который также работает с 38-летним Каваляускасом.

Литовец 28 ноября встретится с испанцем Самуэлем Молиной. На кону будет титул чемпиона Европы EBU в полусреднем весе.

После прилета в Литву Ломаченко посетил баскетбольный матч Евролиги между местным "Жальгирисом" и "Басконией".

Украинский супертяжеловес Богдан Миронец также проведет свой бой в рамках этого вечера бокса. Его соперником станет 28-летний аргентинец Джонатан Вергара.

Напомним, определилась корзина, в которую попала сборная Украины на чемпионате мира-2026.

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах на игру против Швеции.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о предстоящем трансфере.

бокс Василий Ломаченко Эгис Климас профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
