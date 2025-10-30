Видео
Україна
Видео

Ломаченко назвал настоящую причину завершения карьеры

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 15:17
обновлено: 13:56
Ломаченко объяснил, почему ему пришлось завершить карьеру
Василий Ломаченко после боя. Кадр из видео

Известный украинский боксер Василий Ломаченко дал первое за несколько месяцев интервью. Он откровенно ответил на вопрос о том, почему больше года назад перестал выходить на ринг. 

Ломаченко впервые признал то, о чем многие украинские болельщики уже давно говорили, сообщает Fight News

Журналист отметил, что в прошлом у Василия Ломаченко осталась долгая карьера, наполненная победами и оставившая серьезное наследие в этом виде спорта. Однако многие поклонники бокса так и не поняли, почему украинец завершил карьеру. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко на тренировке. Кадр из видео

Ломаченко рассказал правду

Последним поединком для украинского боксера стало противостояние с Джорджем Камбососом, из которого Василий Ломаченко вышел победителем в мае 2024 года. Спустя 13 месяцев бывший чемпион официально подтвердил, что больше не будет сражаться на ринге. 

Ломаченко вел переговоры об организации боя с Джервонтой Дэвисом, однако этот поединок так и не состоялся. Василий признался, что после поражение от Дэвина Хейни так и не сумел найти мотивацию для того, чтобы продолжать карьеру. Речи о травмах не идет, просто украинец больше не понимал, ради чего снова должен с кем-то драться на ринге. 

Напомним, ранее Мэнни Пакьяо заявил о переговорах про выставочный бой с Василием Ломаченко — когда он может состояться. 

А сам Ломаченко впервые с момента окончания карьеры появился на публике и показал, как изменился за несколько месяцев. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
