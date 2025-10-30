Відео
Україна
Головна Спорт Ломаченко назвав справжню причину завершення кар'єри

Ломаченко назвав справжню причину завершення кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:17
Оновлено: 13:56
Ломаченко пояснив, чому йому довелося завершити кар'єру
Василь Ломаченко після бою. Кадр із відео

Відомий український боксер Василь Ломаченко дав перше за кілька місяців інтерв'ю. Він відверто відповів на запитання про те, чому понад рік тому перестав виходити на ринг.

Ломаченко вперше визнав те, про що багато українських уболівальників уже давно говорили, повідомляє Fight News.

Журналіст зазначив, що в минулому у Василя Ломаченка залишилася довга кар'єра, сповнена перемогами, яка залишила серйозну спадщину в цьому виді спорту. Однак багато шанувальників боксу так і не зрозуміли, чому українець завершив кар'єру.

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко на тренуванні. Кадр із відео

Ломаченко розповів правду

Останнім поєдинком для українського боксера стало протистояння з Джорджем Камбососом, з якого Василь Ломаченко вийшов переможцем у травні 2024 року. Через 13 місяців колишній чемпіон офіційно підтвердив, що більше не битиметься на рингу.

Ломаченко вів переговори про організацію бою з Джервонтою Девісом, однак цей поєдинок так і не відбувся. Василь зізнався, що після поразки від Девіна Хейні так і не зумів знайти мотивацію для того, щоб продовжувати кар'єру. Про травми не йдеться, просто українець більше не розумів, заради чого знову має з кимось битися на рингу.

Нагадаємо, раніше Менні Пак'яо заявив про переговори про виставковий бій із Василем Ломаченком - коли він може відбутися.

А сам Ломаченко вперше з моменту закінчення кар'єри з'явився на публіці та показав, як змінився за кілька місяців. 

