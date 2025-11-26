Харри Кейн заявил, хочет ли остаться в Баварии

Харри Кейн. Фото: Reuters

В июне 2027 года форвард "Баварии" Гарри Кейн станет свободным агентом и может покинуть клуб. У нападающего сборной Англии будет много вариантов для продолжения карьеры.

О своем будущем Кейн высказался на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Арсенала".

Где Кейн продолжит карьеру

По словам Кейна, переход в немецкий гранд был одним из лучших решений в его карьере. Футболист подчеркнул, что возможность почувствовать новую лигу, провести еврокубковые вечера и познакомиться с другой культурой помогли ему существенно вырасти как футболисту. Поэтому этот шаг он считает большим этапом в своем развитии.

Кейн отметил, что полностью готов остаться в "Баварии" надолго и не рассматривает варианты перехода в другие клубы. Свою команду он считает одной из сильнейших в Европе и подчеркивает, что сейчас чувствует себя в Мюнхене счастливым.

В ближайшие месяцы Кейн ожидает переговоры с руководством относительно своего будущего и планов клуба. Он отметил, что не видит предпосылок для каких-либо изменений.

Гарри Кейн перешел в "Баварию" из английского "Тоттенхэма", с которым ничего существенного не выиграл. В Мюнхене игрок стал чемпионом Германии в сезоне 2024/2025 и выиграл Суперкубок страны в 2025-м.

