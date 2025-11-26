Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кейн рассказал, где продолжит карьеру

Кейн рассказал, где продолжит карьеру

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 16:09
обновлено: 15:49
Харри Кейн заявил, хочет ли остаться в Баварии
Харри Кейн. Фото: Reuters

В июне 2027 года форвард "Баварии" Гарри Кейн станет свободным агентом и может покинуть клуб. У нападающего сборной Англии будет много вариантов для продолжения карьеры.

О своем будущем Кейн высказался на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Арсенала".

Реклама
Читайте также:
Харри Кейн
Харри Кейн. Фото: Reuters

Где Кейн продолжит карьеру

По словам Кейна, переход в немецкий гранд был одним из лучших решений в его карьере. Футболист подчеркнул, что возможность почувствовать новую лигу, провести еврокубковые вечера и познакомиться с другой культурой помогли ему существенно вырасти как футболисту. Поэтому этот шаг он считает большим этапом в своем развитии.

Кейн отметил, что полностью готов остаться в "Баварии" надолго и не рассматривает варианты перехода в другие клубы. Свою команду он считает одной из сильнейших в Европе и подчеркивает, что сейчас чувствует себя в Мюнхене счастливым.

В ближайшие месяцы Кейн ожидает переговоры с руководством относительно своего будущего и планов клуба. Он отметил, что не видит предпосылок для каких-либо изменений.

Гарри Кейн перешел в "Баварию" из английского "Тоттенхэма", с которым ничего существенного не выиграл. В Мюнхене игрок стал чемпионом Германии в сезоне 2024/2025 и выиграл Суперкубок страны в 2025-м.

Напомним, наставник "Барселоны" "Ганси" Флик был зол после поражения от "Челси".

Бывший боксер Василий Ломаченко продолжает свое зарубежное путешествие — на этот раз он прибыл в Литву, чтобы поддержать товарища.

Во французском "ПСЖ" показали, как разговаривают россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный.

футбол Футбол трансферы Бавария Сборная Англии по футболу Харри Кейн
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации