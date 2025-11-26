Флік накричав на гравців Барселони після розгрому від Челсі

Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів "Барселона" програла на виїзді "Челсі" (0:3). Цей результат ускладнив завдання каталонців щодо виходу в плей-оф турніру.

Наставник "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік не стримав емоції після фіаско своєї команди, повідомив журналіст Хосе Альварес з El Chiringuito.

Каталонська "Барселони" провела свій найгірший матч під керівництвом німецького тренера Ханса-Дітера Фліка. Гості пропустили три голи на полі "Челсі" та втратили через безглузде вилучення капітана Роберта Араухо.

Реакція Фліка на поразку "Барселони"

Іспанські журналісти вже опублікували інсайд із роздягальні каталонців після фінального свистка. За їхнім твердженням, німецький тренер був буквально розлючений, вийшов із себе та кричав на футболістів. Після кількох хвилин такого спілкування він вибіг із роздягальні, голосно грюкнувши дверима.

Ханс-Дітер Флік і Френкі Де Йонг. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Тепер "Барселоні" необхідно виграти три матчі групового етапу Ліги чемпіонів, що залишилися (в "Айнтрахта", "Славії" та "Копенгагена". — Ред.), щоб уникнути участі в стикових поєдинках за право вийти в плей-оф турніру. Після п'яти турів каталонці набрали 7 балів і посідають 15 місце в таблиці.

