Главная Спорт Флик устроил скандал в раздевалке Барселоны после матча с Челси

Флик устроил скандал в раздевалке Барселоны после матча с Челси

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 11:51
обновлено: 12:56
Флик накричал на игроков Барселоны после разгрома от Челси
Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В рамках пятого тура Лиги чемпионов "Барселона" проиграла на выезде "Челси" (0:3). Этот результат осложнил задачу каталонцев по выходу в плей-офф турнира. 

Наставник "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик не сдержал эмоции после фиаско своей команды, сообщил журналист Хосе Альварес из El Chiringuito

Каталонская "Барселоны" провела свой худший матч под руководством немецкого тренера Ханса-Дитера Флика. Гости пропустили три безответных гола на поле "Челси" и потеряли из-за нелепого удаления капитана Роберта Араухо. 

Реакция Флика на поражение "Барселоны"

Испанские журналисты уже опубликовали инсайд из раздевалки каталонцев после финального свистка. По их утверждению, немецкий тренер был буквально в ярости, вышел из себя и кричал на футболистов. После нескольких минут такого общения он выбежал из раздевалки, громко хлопнув дверью. 

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик и Фрэнки Де Йонг. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Теперь "Барселоне" необходимо выиграть три оставшихся матча группового этапа Лиги чемпионов (у "Айнтрахта", "Славии" и "Копенгагена". — Ред.), чтобы избежать участия в стыковых поединках за право выйти в плей-офф турнира. После пяти туров каталонцы набрали 7 баллов и занимают 15 место в таблице. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
