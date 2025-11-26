Видео
Главная Спорт Челси неожиданно разгромил Барселону

Челси неожиданно разгромил Барселону

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 04:46
обновлено: 04:46
Челси разгромил Барселону в Лиге чемпионов - видео поражения
Игроки "Челси" празднуют победу. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошел первый день матчей пятого тура основного раунда. Центральной стала встреча лондонского "Челси" и каталонской "Барселоны".

"Синие" не имели статус фаворита, но очень уверенно победили, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Челси" не заметило "Барселону"

Лондонцы активно прессинговали с первых минут и повели на 27-й минуте после прострела Кукурелье на Нету, который пяткой продвинул мяч, а Кунде срезал его в собственные ворота.

"Барселона" ответила лишь полумоментами Феррана и Ямала, но в конце первого тайма каталонцы остались вдесятером — Араухо получил вторую желтую карточку за фол против Кукурельи.

После перерыва "Челси" добил соперника. На 55-й минуте Джеймс перехватил неудачную передачу де Йонга, вывел Эстевана в штрафную площадь, и тот точно пробил в ближнюю девятку.

Каталонцы попытались освежить игру выходами Рафиньи, Ольмо и Кристенсена, но лондонцы уверенно контролировали мяч и пространство.

Третий гол стал логичным итогом давления, в ходе которого в быстрой контратаке Нету нашел в штрафной Делапа, и после просмотра момента офсайд не подтвердился — 3:0.

"Челси" — "Барселона" — 3:0

Голы: Кунде, 27 (авт.), Эстеван, 55, Делап, 73

"Челси": Санчес — Гюсто (Сантос, 46), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Ачимпонг, 82), Кайседо — Эстеван (Джордж, 83), Э. Фернандес, Гарначо (Делап, 59) — Нету (Гиттенс, 76).

"Барселона": Ж. Гарсия - Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде (Мартин, 80) - де Йонг, Э. Гарсия, Фермин (Кристенсен, 62) - Ямал (Ольмо, 80), Левандовски (Рафинья, 62), Торрес (Рашфорд, 46).

Предупреждения: Гюсто — Араухо.

Удаление: Араухо, 44 (второе предупреждение).

Напомним, определилась корзина, в которую попала сборная Украины во время жеребьевки групп чемпионата мира-2026.

Также ранее в УАФ сообщили о планах на игру против Швеции.

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов обсудил вопрос относительно своего трансфера.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
