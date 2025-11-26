Відео
Челсі несподівано розгромив Барселону

Дата публікації: 26 листопада 2025 04:46
Оновлено: 04:46
Челсі розгромив Барселону у Лізі чемпіонів — відео поразки
Гравці "Челсі" святкують перемогу. Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів пройшов перший день матчів п'ятого туру основного раунду. Центральною стала зустріч лондонського "Челсі" та каталонської "Барселони".

"Сині" не мали статус фаворита, але дуже впевнено перемогли, повідомив портал Новини.LIVE.

"Челсі" не помітило "Барселону"

Лондонці активно пресингували з перших хвилин і повели на 27-й хвилині після прострілу Кукурельї на Нету, який п’ятою продовжив м’яч, а Кунде зрізав його у власні ворота.

"Барселона" відповіла лише напівмоментами Феррана та Ямала, але наприкінці першого тайму каталонці залишилися вдесятьох — Араухо отримав другу жовту картку за фол проти Кукурельї.

Після перерви "Челсі" добив суперника. На 55-й хвилині Джеймс перехопив невдалу передачу де Йонга, вивів Естевана в штрафний майданчик, і той точно пробив у ближню дев’ятку.

Каталонці спробували освіжити гру виходами Рафіньї, Ольмо та Крістенсена, але лондонці впевнено контролювали м’яч і простір.

Третій гол став логічним підсумком тиску, у ході якого у швидкій контратаці Нету знайшов у штрафному Делапа, і після перегляду моменту офсайд не підтвердився — 3:0.

"Челсі" — "Барселона" — 3:0

Голи: Кунде, 27 (авт.), Естеван, 55, Делап, 73

"Челсі": Санчес — Гюсто (Сантос, 46), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Ачімпонг, 82), Кайседо — Естеван (Джордж, 83), Е. Фернандес, Гарначо (Делап, 59) — Нету (Гіттенс, 76).

"Барселона": Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде (Мартін, 80) — де Йонг, Е. Гарсія, Фермін (Крістенсен, 62) — Ямал (Ольмо, 80), Левандовські (Рафінья, 62), Торрес (Рашфорд, 46).

Попередження: Гюсто — Араухо.

Вилучення: Араухо, 44 (друге попередження).

Андрій Котевич
Автор:
Андрій Котевич
