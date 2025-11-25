Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Судаков та Трубін вперше перемогли цього сезону Ліги чемпіонів

Судаков та Трубін вперше перемогли цього сезону Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 23:07
Оновлено: 23:14
Трубін і Судаков допомогли Бенфіці обіграти Аякс у Лізі чемпіонів
Гравці "Бенфіки". Фото: Reuters

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" на виїзді зіграла з "Аяксом" (2:0). З перших хвилин матчу на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Португальський клуб виграв з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як пройшла гра "Аякс" — "Бенфіка"

Португальці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Після розіграшу кутового удар Ріоса парирував Ярош, але Даль першим зіграв на добиванні та влучив у дальній верхній кут.

Упродовж першого тайму команда Жозе Моурінью контролювала гру, створила кілька моментів, а "Аякс" відповів лише одним гострим ударом Классена, який Трубін нейтралізував.

У другому таймі господарі активізувалися, проте український воротар впевнено діяв на лінії, здійснивши чотири сейви. Судаков, який відіграв 80 хвилин, кілька разів розганяв атаки "Бенфіки" та загалом став одним із найактивніших у центрі поля.

Крапку в матчі гості поставили на 90-й хвилині. Баррейру після комбінації з Аурснесом утік від захисника та потужним ударом пробив у ближню "дев’ятку" — 2:0.

Завдяки перемозі "Бенфіка" піднялася з 35-ї на 28-му позицію таблиці основного етапу. Трубін отримав оцінку 7.4, а Судаков завершив зустріч з показником 7.1.

Аякс — Бенфіка 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейру, 90.

Нагадаємо, стало відомо, в який кошик може потрапити збірна України під час жеребкування груп ЧС-2026.

Також раніше Андрій Шевченко розповів про майбутнє збірної України.

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов обговорив свій трансфер.

футбол Ліга чемпіонів Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Аякс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації