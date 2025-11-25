Трубін і Судаков допомогли Бенфіці обіграти Аякс у Лізі чемпіонів

Гравці "Бенфіки". Фото: Reuters

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" на виїзді зіграла з "Аяксом" (2:0). З перших хвилин матчу на поле вийшли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Португальський клуб виграв з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як пройшла гра "Аякс" — "Бенфіка"

Португальці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Після розіграшу кутового удар Ріоса парирував Ярош, але Даль першим зіграв на добиванні та влучив у дальній верхній кут.

Упродовж першого тайму команда Жозе Моурінью контролювала гру, створила кілька моментів, а "Аякс" відповів лише одним гострим ударом Классена, який Трубін нейтралізував.

У другому таймі господарі активізувалися, проте український воротар впевнено діяв на лінії, здійснивши чотири сейви. Судаков, який відіграв 80 хвилин, кілька разів розганяв атаки "Бенфіки" та загалом став одним із найактивніших у центрі поля.

Крапку в матчі гості поставили на 90-й хвилині. Баррейру після комбінації з Аурснесом утік від захисника та потужним ударом пробив у ближню "дев’ятку" — 2:0.

Завдяки перемозі "Бенфіка" піднялася з 35-ї на 28-му позицію таблиці основного етапу. Трубін отримав оцінку 7.4, а Судаков завершив зустріч з показником 7.1.

Аякс — Бенфіка 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейру, 90.

Нагадаємо, стало відомо, в який кошик може потрапити збірна України під час жеребкування груп ЧС-2026.

Також раніше Андрій Шевченко розповів про майбутнє збірної України.

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов обговорив свій трансфер.