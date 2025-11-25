Видео
Судаков и Трубин впервые победили в этом сезоне Лиги чемпионов

Судаков и Трубин впервые победили в этом сезоне Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 23:07
обновлено: 23:14
Трубин и Судаков помогли Бенфике обыграть Аякс в Лиге чемпионов
Игроки "Бенфики". Фото: Reuters

В рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде сыграла с "Аяксом" (2:0). С первых минут матча на поле вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Португальский клуб выиграл со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошла игра "Аякс" — "Бенфика"

Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте. После розыгрыша углового удар Риоса парировал Ярош, но Даль первым сыграл на добивании и попал в дальний верхний угол.

В течение первого тайма команда Жозе Моуринью контролировала игру, создала несколько моментов, а "Аякс" ответил лишь одним острым ударом Классена, который Трубин нейтрализовал.

Во втором тайме хозяева активизировались, однако украинский вратарь уверенно действовал на линии, совершив четыре сейва. Судаков, который отыграл 80 минут, несколько раз разгонял атаки "Бенфики" и в целом стал одним из самых активных в центре поля.

Точку в матче гости поставили на 90-й минуте. Баррейру после комбинации с Аурснесом убежал от защитника и мощным ударом пробил в ближнюю "девятку" — 2:0.

Благодаря победе "Бенфика" поднялась с 35-й на 28-ю позицию таблицы основного этапа. Трубин получил оценку 7.4, а Судаков завершил встречу с показателем 7.1.

Аякс — Бенфика 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейру, 90.

Напомним, стало известно, в какую корзину может попасть сборная Украины во время жеребьевки групп ЧМ-2026.

Также ранее Андрей Шевченко рассказал о будущем сборной Украины.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов обсудил свой трансфер.

футбол Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков украинские легионеры (футбол) Аякс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
