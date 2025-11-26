Тренер Омонії оцінив Динамо перед матчем Ліги конференцій

Геннінґ Берг. Фото: "Омонія"

Київське "Динамо" 27 листопада на Кіпрі зіграє матч четвертого туру Ліги конференцій. Суперником команди Олександра Шовковського буде місцева "Омонія".

Перед грою головний тренер "Омонії" Геннінґ Берг оцінив "Динамо", повідомив портал "Трибуна".

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Недооцінки "Динамо" не буде

За словами Берга, "Динамо" є найсильнішою командою, з якою "Омонія" зустрінеться в основному раунді ЛК.

Наставник підкреслив, що його команду чекає надзвичайно складне випробування, але він додав, що подібні виклики кіпрський клуб проходив неодноразово, зберігаючи конкурентність навіть у матчах із більш ресурсними суперниками.

Берг зазначив, що успіх "Омонії" напряму залежатиме від концентрації та фізичного стану його футболістів. Він нагадав, що коли команда працює злагоджено та дисципліновано й вона здатна дати серйозний бій будь-якому супернику, незалежно від статусу чи рівня чемпіонату.

"Як я вже казав, коли ця команда готова, зосереджена, перебуває у хорошому стані, ми можемо дати бій будь-кому, будь-якого вечора. І ми багато разів це показували. Завтрашній вечір не буде винятком", — сказав Берг.

Також тренер підкреслив, що позитивний результат у зустрічі з "Динамо" став би одним із найвагоміших досягнень клубу на міжнародній арені за останні роки.

