Тренер Омонии оценил Динамо перед матчем Лиги конференций

Хеннинг Берг. Фото: "Омония"

Киевское "Динамо" 27 ноября на Кипре сыграет матч четвертого тура Лиги конференций. Соперником команды Александра Шовковского будет местная "Омония".

Перед игрой главный тренер "Омонии" Хеннинг Берг оценил "Динамо", сообщил портал "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Недооценки "Динамо" не будет

По словам Берга, "Динамо" является сильнейшей командой, с которой "Омония" встретится в основном раунде ЛК.

Наставник подчеркнул, что его команду ждет чрезвычайно сложное испытание, но он добавил, что подобные вызовы кипрский клуб проходил неоднократно, сохраняя конкурентность даже в матчах с более сильными соперниками.

Берг отметил, что успех "Омонии" напрямую будет зависеть от концентрации и физического состояния его футболистов. Он напомнил, что когда команда работает слаженно и дисциплинированно и она способна дать серьезный бой любому сопернику, независимо от статуса или уровня чемпионата.

"Как я уже говорил, когда эта команда готова, сосредоточена, находится в хорошем состоянии, мы можем дать бой любому, в любой вечер. И мы много раз это показывали. Завтрашний вечер не будет исключением", — сказал Берг.

Также тренер подчеркнул, что положительный результат во встрече с "Динамо" стал бы одним из самых весомых достижений клуба на международной арене за последние годы.

Напомним, нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн рассказал, где продолжит карьеру.

Главный тренер каталонской "Барселоны" раскритиковал подопечных за разгром от "Челси".

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко посетил баскетбольный матч в Литве.