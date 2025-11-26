Ярмоленко та ще три футболісти Динамо не зіграють з Омонією

Андрій Ярмоленко отримав травму. Фото: пресслужба "Динамо"

Напередодні матчу п'ятого туру Ліги Конференцій з "Омонією" київське "Динамо" зіткнулося із серйозною проблемою. Одразу кілька гравців команди не зможуть вийти на поле.

Більшість цих футболістів є лідерами "Динамо", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Після фіаско в матчі чемпіонату України з "Колосом" київське "Динамо" продовжує готуватися до поєдинку 5 туру Ліги Конференцій з "Омонією". На матч із кіпрською командою не зможуть вийти одразу чотири основні футболісти "біло-синіх".

Володимир Бражко (праворуч) бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Травмовані гравці "Динамо"

Лідер київського клубу Андрій Ярмоленко вже кілька днів перебуває в лазареті команди. Досі не зміг одужати та захисник Крістіан Біловар. Але після матчу з "Колосом" до них приєдналися ще два футболісти.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба клубу

Півзахисники Володимир Бражко та Микола Шапаренко теж не зіграють у єврокубковому поєдинку. Обидва футболісти мають проблеми зі здоров'ям, і це створить серйозну проблему Олександру Шовковському.

Матч на Кіпрі "Омонія" — "Динамо" відбудеться в четвер, 27 листопада. Після 4 турів "біло-сині" посідають 24 сходинку в таблиці.

Нагадаємо, Василь Ломаченко перервав мовчання заради свого друга, яким виявився відомий боксер.

Українець Ілля Забарний та росіянин Матвій Сафонов тісно спілкуються у складі французького "ПСЖ".