Циганик чекає, що Шовковський самостійно піде з Динамо

Динамо чекає, що Шовковський самостійно піде з клубу
Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився думкою про причину проблем у "Динамо". Експерт вважає, що вона полягає в головному тренері команди.
Циганик вважає, що Шовковський має звільнити своє місце іншому фахівцеві, повідомляє YouTube-канал "Циганик LIVE".
Серія поразок у чемпіонаті України призвела до того, що київське "Динамо" опинилося на шостій сходинці в турнірній таблиці. Попри невдалу гру, президент клубу не звільнив головного тренера. Журналіст Ігор Циганик упевнений, що найближчим часом цього не станеться.
Що Циганик сказав про Шовковського
Експерт звернувся до совісті наставника і заявив, що в "Динамо" справді чекають на відхід тренера. Однак наставник поки що не подає знаку, що готовий самостійно піти у відставку. Хоча такий крок, на думку журналіста, міг би допомогти "біло-синім".
"Просто чекають, совість прокинеться чи ні. Або до кінця вже. Я не штовхаю нікого до такого кроку, але я сумую за часами, коли в нас тренери мали совість. І які йшли самі, якщо не виходить. Шовковський до цього ще не прийшов", — пояснив Циганик.
