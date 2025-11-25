Відео
Динамо чекає, що Шовковський самостійно піде з клубу

Дата публікації: 25 листопада 2025 16:07
Оновлено: 16:06
Циганик чекає, що Шовковський самостійно піде з Динамо
Олександр Шовковський під час поєдинку. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився думкою про причину проблем у "Динамо". Експерт вважає, що вона полягає в головному тренері команди.

Циганик вважає, що Шовковський має звільнити своє місце іншому фахівцеві, повідомляє YouTube-канал "Циганик LIVE".

Серія поразок у чемпіонаті України призвела до того, що київське "Динамо" опинилося на шостій сходинці в турнірній таблиці. Попри невдалу гру, президент клубу не звільнив головного тренера. Журналіст Ігор Циганик упевнений, що найближчим часом цього не станеться.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський керує грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Циганик сказав про Шовковського

Експерт звернувся до совісті наставника і заявив, що в "Динамо" справді чекають на відхід тренера. Однак наставник поки що не подає знаку, що готовий самостійно піти у відставку. Хоча такий крок, на думку журналіста, міг би допомогти "біло-синім".

"Просто чекають, совість прокинеться чи ні. Або до кінця вже. Я не штовхаю нікого до такого кроку, але я сумую за часами, коли в нас тренери мали совість. І які йшли самі, якщо не виходить. Шовковський до цього ще не прийшов", — пояснив Циганик.

Нагадаємо, раніше Денис Бойко пояснив, чому футболісти "Динамо" винні в поразках команди.

А голова УАФ Андрій Шевченко поділився думкою про майбутні матчі збірної України.

Росіянин Матвій Сафонов обговорив своє майбутнє з керівництвом французького "ПСЖ".

спорт футбол Динамо Олександр Шовковський Ігор Циганик
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
