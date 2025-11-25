Цыганык ждет, что Шовковский самостоятельно уйдет из Динамо

Динамо ждет, что Шовковский самостоятельно уйдет из клуба
Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о причине проблем в "Динамо". Эксперт считает, что она заключается в главном тренере команды.
Цыганык считает, что Шовковский должен освободить свое место другому специалисту, сообщает YouTube-канал "Циганик LIVE".
Серия поражений в чемпионате Украины привела к тому, что киевское "Динамо" оказалось на шестой строчке в турнирной таблице. Несмотря на неудачную игру, президент клуба не уволил главного тренера. Журналист Игорь Цыганык уверен, что в ближайшее время этого не случится.
Что Цыганык сказал о Шовковском
Эксперт воззвал к совести наставника и заявил, что в "Динамо" действительно ждут ухода тренера. Однако наставник пока не подает виду, что готов самостоятельно уйти в отставку. Хотя такой шаг, по мнению журналиста, мог бы помочь "бело-синим".
"Просто ждут, совесть проснется или нет. Или до конца уже. Я не толкаю никого к такому шагу, но я скучаю по временам, когда у нас тренеры имели совесть. И которые уходили сами, если не выходит. Шовковский к этому еще не пришел", — объяснил Цыганык.
