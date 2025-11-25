Видео
Україна
Спорт

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Динамо ждет, что Шовковский самостоятельно уйдет из клуба

Динамо ждет, что Шовковский самостоятельно уйдет из клуба

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:07
обновлено: 16:06
Цыганык ждет, что Шовковский самостоятельно уйдет из Динамо
Александр Шовковский во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о причине проблем в "Динамо". Эксперт считает, что она заключается в главном тренере команды. 

Цыганык считает, что Шовковский должен освободить свое место другому специалисту, сообщает YouTube-канал "Циганик LIVE". 

Серия поражений в чемпионате Украины привела к тому, что киевское "Динамо" оказалось на шестой строчке в турнирной таблице. Несмотря на неудачную игру, президент клуба не уволил главного тренера. Журналист Игорь Цыганык уверен, что в ближайшее время этого не случится. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Цыганык сказал о Шовковском 

Эксперт воззвал к совести наставника и заявил, что в "Динамо" действительно ждут ухода тренера. Однако наставник пока не подает виду, что готов самостоятельно уйти в отставку. Хотя такой шаг, по мнению журналиста, мог бы помочь "бело-синим". 

"Просто ждут, совесть проснется или нет. Или до конца уже. Я не толкаю никого к такому шагу, но я скучаю по временам, когда у нас тренеры имели совесть. И которые уходили сами, если не выходит. Шовковский к этому еще не пришел", — объяснил Цыганык. 

Напомним, ранее Денис Бойко объяснил, почему футболисты "Динамо" виноваты в поражениях команды. 

А глава УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о будущих матчах сборной Украины. 

Россиянин Матвей Сафонов обсудил свое будущее с руководством французского "ПСЖ". 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
