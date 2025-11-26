Ярмоленко и еще три футболиста Динамо не сіграют с Омонией

Андрей Ярмоленко получил травму. Фото: пресс-служба "Динамо"

Накануне матча пятого тура Лиги Конференций с "Омонией" киевское "Динамо" столкнулось с серьезной проблемой. Сразу несколько игроков команды не смогут выйти на поле.

Большинство этих футболистов являются лидерами "Динамо", сообщил журналист Игорь Бурбас.

После фиаско в матче чемпионата Украины с "Колосом" киевское "Динамо" продолжает готовиться к поединку 5 тура Лиги Конференций с "Омонией". На матч с кипрской командой не смогут выйти сразу четыре основных футболиста "бело-синих".

Владимир Бражко (справа) борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Травмированные игроки "Динамо"

Лидер киевского клуба Андрей Ярмоленко уже несколько дней находится в лазарете команды. До сих пор не смог выздороветь и защитник Кристиан Биловар. Но после матча с "Колосом" к ним присоединились еще два футболиста.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба клуба

Полузащитники Владимир Бражко и Николай Шапаренко тоже не сыграют в еврокубковом поединке. Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем, и это создаст серьезную проблему Александру Шовковскому.

Матч на Кипре "Омония" — "Динамо" состоится в четверг, 27 ноября. После 4 туров "бело-синие" занимают 24 строчку в таблице.

