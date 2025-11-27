Видео
Україна
Видео

Ващук объяснил, почему Шовковский остался в Динамо

Ващук объяснил, почему Шовковский остался в Динамо

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 12:03
Ващук указал на кризис Динамо, но защитил Шовковского
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Экс-защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча киевлян против "Омонии" в 4-м туре Лиги конференций. Он считает, что команде необходима победа.

Успех может вернуть уверенность и помочь выбраться из сложного турнирного положения, рассказал Ващук в интервью BLIK.

Владислав Ващук заявил, что игра в Никосии может дать не только очки, но и важный психологический толчок. Эксперт отметил, что статус фаворита у кипрской команды может сыграть в пользу киевлян. Когда на "Динамо" не оказывается большого давления, футболисты нередко выглядят более свободно и способны навязать сопернику инициативу. Он также напомнил, что еврокубковые матчи иногда позволяют команде компенсировать неудачи в чемпионате.

Виталий Буяльский
Футболисты "Динамо" перед матчем с "Омонией". Фото: пресс-служба "Динамо"

По прогнозу Ващука, киевская команда должна показать характер в игре с "Омонией". Он выразил надежду, что игроки сумеют провести матч с максимальной самоотдачей и использовать свои шансы в атаке. Бывший защитник убежден, что победа в Никосии может стать отправной точкой для выхода команды из кризиса.

Что Ващук сказал о проблемах "Динамо" и роли Шовковского

Экс-защитник сборной Украины подчеркнул, что современным игрокам "Динамо" не хватает внутренней мотивации и готовности преодолевать трудности. Он отметил, что команда нуждается в большей ответственности со стороны футболистов, а не только в указаниях тренера. По его словам, судьба сезона во многом зависит от того, насколько игроки готовы работать над собой.

Ващук заявил, что не видит причин говорить об отставке Александра Шовковского. Он отметил, что тренер делает все, что должен, и работает по собственному плану. По его словам, футболисты обязаны выполнять требования штаба и показывать самоотдачу, ведь у каждого из них есть контракт и ответственность за собственную карьеру.

спорт футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский Владислав Ващук
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
