Главная Спорт Роналду шокировал партнеров по сборной ценными подарками

Роналду шокировал партнеров по сборной ценными подарками

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 11:35
Роналду подарил партнерам по сборной ценные часы Jacob &amp; Co
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальский 40-летний футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал ценный подарок партнерам по национальной сборной. Он отметил их победу в Лиге наций.

Роналду подарил партнерам по сборной ценные часы, сообщил портал Goal.

Читайте также:

Подарок Роналду игрокам сборной Португалии

Форвард сборной Португалии в честь победы в Лиге наций подарил каждому партнеру по команде персонализированные часы элитного бренда Jacob & Co.

По данным источников, стоимость одних таких часов составляет от 280 до 400 тысяч долларов. Подарок сейчас уже является произведением ювелирного искусства.

Роналду также вспомнил семью погибшего Диогу Жоты. Несмотря на то, что футболиста уже нет, Криштиану отправил часы его родным.

Отметим, что в июле Жота вместе с братом Андре трагически погибли в автокатастрофе в Испании.

Напомним, ранее Андрей Лунин провел свой первый матч в сезоне — оценки украинца за игру.

В Италии сообщили об смерти Буффона — что известно.

футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср подарок
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
