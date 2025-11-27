Португальский 40-летний футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал ценный подарок партнерам по национальной сборной. Он отметил их победу в Лиге наций.

Роналду подарил партнерам по сборной ценные часы, сообщил портал Goal.

🚨 Криштиану Роналду подарил эти часы каждому игроку из НТ Португалии, который участвовал в Лиге наций УЕФА 2025. Он также отправил одни с именем и номером Диогу Жота семье игрока ❤️ pic.twitter.com/fwXUgTeGZ1

Форвард сборной Португалии в честь победы в Лиге наций подарил каждому партнеру по команде персонализированные часы элитного бренда Jacob & Co.

По данным источников, стоимость одних таких часов составляет от 280 до 400 тысяч долларов. Подарок сейчас уже является произведением ювелирного искусства.

Роналду также вспомнил семью погибшего Диогу Жоты. Несмотря на то, что футболиста уже нет, Криштиану отправил часы его родным.

Отметим, что в июле Жота вместе с братом Андре трагически погибли в автокатастрофе в Испании.