Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники Jacob & Co

Португальський 40-річний футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зробив цінний подарунок партнерам з національної збірної. Він відзначив їх перемогу в Лізі націй.

Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники, повідомив портал Goal.

Форвард збірної Португалії на честь перемоги в Лізі націй подарував кожному партнеру по команді персоналізований годинник елітного бренду Jacob & Co.

За даними джерел, вартість одного такого годинника становить від 280 до 400 тисяч доларів. Подарунок наразі вже є витвором ювелірного мистецтва.

Роналду також згадав сім'ю загиблого Діогу Жоти. Незважаючи на те що футболіста вже немає, Кріштіану відправив годинник його рідним.

Зазначимо, що у липні Жота разом із братом Андре трагічно загинули в автокатастрофі в Іспанії.