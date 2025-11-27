Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники Jacob & Co

Роналду шокував партнерів по збірній коштовними подарунками
Португальський 40-річний футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зробив цінний подарунок партнерам з національної збірної. Він відзначив їх перемогу в Лізі націй.
Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники, повідомив портал Goal.
🚨 Cristiano Ronaldo gifted this watch to every player from the Portugal NT who participated in the UEFA Nations League 2025.— TCR. (@TeamCRonaldo) November 26, 2025
He also sent one with Diogo Jota's name and number to the player's family ❤️ pic.twitter.com/fwXUgTeGZ1
Подарунок Роналду гравцям збірної Португалії
Форвард збірної Португалії на честь перемоги в Лізі націй подарував кожному партнеру по команді персоналізований годинник елітного бренду Jacob & Co.
За даними джерел, вартість одного такого годинника становить від 280 до 400 тисяч доларів. Подарунок наразі вже є витвором ювелірного мистецтва.
Роналду також згадав сім'ю загиблого Діогу Жоти. Незважаючи на те що футболіста вже немає, Кріштіану відправив годинник його рідним.
Зазначимо, що у липні Жота разом із братом Андре трагічно загинули в автокатастрофі в Іспанії.
