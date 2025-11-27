Відео
Головна Спорт Роналду шокував партнерів по збірній коштовними подарунками

Роналду шокував партнерів по збірній коштовними подарунками

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:35
Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники Jacob & Co
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальський 40-річний футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зробив цінний подарунок партнерам з національної збірної. Він відзначив їх перемогу в Лізі націй.

Роналду подарував партнерам зі збірної коштовні годинники, повідомив портал Goal.

Читайте також:

Подарунок Роналду гравцям збірної Португалії

Форвард збірної Португалії на честь перемоги в Лізі націй подарував кожному партнеру по команді персоналізований годинник елітного бренду Jacob & Co.

За даними джерел, вартість одного такого годинника становить від 280 до 400 тисяч доларів. Подарунок наразі вже є витвором ювелірного мистецтва.

Роналду також згадав сім'ю загиблого Діогу Жоти. Незважаючи на те що футболіста вже немає, Кріштіану відправив годинник його рідним.

Зазначимо, що у липні Жота разом із братом Андре трагічно загинули в автокатастрофі в Іспанії.

Нагадаємо, раніше Андрій Лунін провів свій перший матч в сезоні — оцінки українця за гру.

В Італії повідомили по смерть Буффона — що відомо.

футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср подарунок
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
