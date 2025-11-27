Лунін провів перший матч сезону за Реал і зробив 5 сейвів у грі з Олімпіакосом

Андрій Лунін не врятував ворота. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершився п'ятий тур основного раунду. На стадіоні "Караїскакіс" у Піреї (Греція) "Олімпіакос" приймав мадридський "Реал".

Ця гра стала першою в сезоні для українського воротаря Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Лунін зіграв перший матч в сезоні

"Олімпіакос" і "Реал" видали справжнє гольове шоу, у якому мадридці вирвали перемогу з рахунком 4:3.

Поєдинок розпочався з раннього гола господарів — уже на 8-й хвилині Шикіньйо скористався помилкою в обороні та потужно пробив низом у кут воріт.

Проте "Реал" відповів дуже швидко і знищив суперника завдяки Мбаппе, який оформив три голи за сім хвилин, здійснивши один із найшвидших хет-триків в історії турніру. Француз спершу пробив низом у кут, потім реалізував вихід сам на сам, а третій м’яч забив після зміщення з флангу.

У другому таймі "Олімпіакос" продовжив боротися й завдяки активності Мехді Таремі скоротив відставання — на 52-й хвилині іранець результативно зіграв на добиванні. Однак "Реал" знову відповів точним ударом Мбаппе. На 60-й хвилині він оформив покер, замкнувши простріл партнера.

Греки не здавалися й на 81-й хвилині зусиллями Ель-Каабі знову наблизилися до суперника.

Лунін, який уперше в сезоні вийшов у стартовому складі "Реалу", зробив п'ять сейвів, чотири з яких — після ударів із-за меж штрафного.

Лунін також віддав 42 передачі, 30 з яких були точними. Також у його активі один винос м’яча і 12 перехоплень.

Ще один українець, Роман Яремчук, цього разу залишився на лаві запасних "Олімпіакоса".

"Олімпіакос" — "Реал Мадрид" — 3:4

Голи: Шикіньйо, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 — Мбаппе, 22, 24, 29, 60

