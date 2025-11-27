Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лунін тричі пропустив, але допоміг Реалу перемогти Олімпіакос

Лунін тричі пропустив, але допоміг Реалу перемогти Олімпіакос

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 06:10
Оновлено: 04:58
Лунін провів перший матч сезону за Реал і зробив 5 сейвів у грі з Олімпіакосом
Андрій Лунін не врятував ворота. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів завершився п'ятий тур основного раунду. На стадіоні "Караїскакіс" у Піреї (Греція) "Олімпіакос" приймав мадридський "Реал".

Ця гра стала першою в сезоні для українського воротаря Андрія Луніна, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як Лунін зіграв перший матч в сезоні

"Олімпіакос" і "Реал" видали справжнє гольове шоу, у якому мадридці вирвали перемогу з рахунком 4:3.

Поєдинок розпочався з раннього гола господарів — уже на 8-й хвилині Шикіньйо скористався помилкою в обороні та потужно пробив низом у кут воріт.

Проте "Реал" відповів дуже швидко і знищив суперника завдяки Мбаппе, який оформив три голи за сім хвилин, здійснивши один із найшвидших хет-триків в історії турніру. Француз спершу пробив низом у кут, потім реалізував вихід сам на сам, а третій м’яч забив після зміщення з флангу.

У другому таймі "Олімпіакос" продовжив боротися й завдяки активності Мехді Таремі скоротив відставання — на 52-й хвилині іранець результативно зіграв на добиванні. Однак "Реал" знову відповів точним ударом Мбаппе. На 60-й хвилині він оформив покер, замкнувши простріл партнера.

Греки не здавалися й на 81-й хвилині зусиллями Ель-Каабі знову наблизилися до суперника.

Лунін, який уперше в сезоні вийшов у стартовому складі "Реалу", зробив п'ять сейвів, чотири з яких — після ударів із-за меж штрафного.

Лунін також віддав 42 передачі, 30 з яких були точними. Також у його активі один винос м’яча і 12 перехоплень.

Ще один українець, Роман Яремчук, цього разу залишився на лаві запасних "Олімпіакоса".

"Олімпіакос" — "Реал Мадрид" — 3:4

Голи: Шикіньйо, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 — Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Нагадаємо, форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн повідомив, де продовжить кар'єру.

Наставник "Барселони" розкритикував підопічних, які розгромно поступилися "Челсі".

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Роман Яремчук Андрій Лунін Олімпіакос
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації