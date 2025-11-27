Видео
Видео

Главная Спорт Лунин трижды пропустил, но помог Реалу победить Олимпиакос

Лунин трижды пропустил, но помог Реалу победить Олимпиакос

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 06:10
обновлено: 04:58
Лунин провел первый матч сезона за Реал и совершил 5 сэйвов в игре с Олимпиакосом
Андрей Лунин не спас ворота. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов завершился пятый тур основного раунда. На стадионе "Караискакис" в Пирее (Греция) "Олимпиакос" принимал мадридский "Реал".

Эта игра стала первой в сезоне для украинского вратаря Андрея Лунина, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Лунин сыграл первый матч в сезоне

"Олимпиакос" и "Реал" выдали настоящее голевое шоу, в котором мадридцы вырвали победу со счетом 4:3.

Поединок начался с раннего гола хозяев — уже на 8-й минуте Шикиньо воспользовался ошибкой в обороне и мощно пробил низом в угол ворот.

Однако "Реал" ответил очень быстро и уничтожил соперника благодаря Мбаппе, оформившем три гола за семь минут, осуществив один из самых быстрых хет-триков в истории турнира. Француз сперва пробил низом в угол, затем реализовал выход один на один, а третий мяч забил после смещения с фланга.

Во втором тайме "Олимпиакос" продолжил бороться и благодаря активности Мехди Тареми сократил отставание — на 52-й минуте иранец результативно сыграл на добивании. Однако "Реал" снова ответил точным ударом Мбаппе. На 60-й минуте он оформил покер, замкнув прострел партнера.

Греки не сдавались и на 81-й минуте усилиями Эль-Кааби снова приблизились к сопернику.

Лунин, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Реала", совершил пять сейвов, четыре из которых — после ударов из-за пределов штрафной.

Лунин также отдал 42 передачи, 30 из которых были точными. Также в его активе один вынос мяча и 12 перехватов.

Еще один украинец, Роман Яремчук, на этот раз остался на скамейке запасных "Олимпиакоса".

"Олимпиакос" — "Реал Мадрид" — 3:4

Голы: Шикиньо, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 — Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
