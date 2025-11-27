Джорджина Родрігес показала як готується до весілля

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

У світовому футболі наразі залишилась лише одна королева серед дружин футболістів, яка вражає популярністю. Звісно, мова про кохану Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес.

При цьому, щоб вражати своєю красою, вона важко працює, повідомив портал Новини.LIVE.

Джорджина активно веде соціальні мережі та має в Instagram 71,7 млн фоловерів.

Штанга Джорджини Родрігес на тренуваннях. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджині все важко дається

У сторіс дружина Роналду показала кадри зі спортзалу, де тренується з навантаженнями. Цікаво, що обирає вона не модні тренажери, а класичні штанги, яка добре себе показала за десятки років використання.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Цікаво, що Кріштіано теж віддає перевагу штанзі та гантелям перед сучасними тренажерами.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Також фоловери Джорджини відзначили, що вона готує своє тіло до весілля, за яким дивитиметься весь світ.

