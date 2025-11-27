Відео
Наречена Роналду вразила своїми зусиллями в спортзалі — фото

Наречена Роналду вразила своїми зусиллями в спортзалі — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 09:57
Оновлено: 10:17
Джорджина Родрігес показала як готується до весілля
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

У світовому футболі наразі залишилась лише одна королева серед дружин футболістів, яка вражає популярністю. Звісно, мова про кохану Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес.

При цьому, щоб вражати своєю красою, вона важко працює, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

 Джорджина активно веде соціальні мережі та має в Instagram 71,7 млн фоловерів.

Джорджина Родригес
Штанга Джорджини Родрігес на тренуваннях. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджині все важко дається

У сторіс дружина Роналду показала кадри зі спортзалу, де тренується з навантаженнями. Цікаво, що обирає вона не модні тренажери, а класичні штанги, яка добре себе показала за десятки років використання.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Цікаво, що Кріштіано теж віддає перевагу штанзі та гантелям перед сучасними тренажерами.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Також фоловери Джорджини відзначили, що вона готує своє тіло до весілля, за яким дивитиметься весь світ.

Нагадаємо, нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн повідомив, куди може перейти.

Головний тренер "Барселони" розкритикував підопічних за розгром "Челсі".

футбол Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Аль-Наср дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
