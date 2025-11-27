Джорджина Родригес показала как готовится к свадьбе

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

В мировом футболе пока осталась только одна королева среди жен футболистов, которая поражает популярностью. Конечно, речь о возлюбленной Криштиану Роналду Джорджине Родригес.

При этом, чтобы поражать своей красотой, она тяжело работает, сообщил портал Новини.LIVE.

Джорджина активно ведет социальные сети и имеет в Instagram 71,7 млн фолловеров.

Штанга Джорджины Родригес на тренировках. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджине все тяжело дается

В сторис жена Роналду показала кадры из спортзала, где тренируется с нагрузками. Интересно, что выбирает она не модные тренажеры, а классическую штангу, которая хорошо себя показала за десятки лет использования.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Интересно, что Криштиану тоже предпочитает штангу и гантели современным тренажерам.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Также фолловеры Джорджины отметили, что она готовит свое тело к свадьбе, за которой будет смотреть весь мир.

