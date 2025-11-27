Джорджина Родригес показала как готовится к свадьбе

Невеста Роналду поразила своими усилиями в спортзале — фото
В мировом футболе пока осталась только одна королева среди жен футболистов, которая поражает популярностью. Конечно, речь о возлюбленной Криштиану Роналду Джорджине Родригес.
При этом, чтобы поражать своей красотой, она тяжело работает, сообщил портал Новини.LIVE.
Джорджина активно ведет социальные сети и имеет в Instagram 71,7 млн фолловеров.
Джорджине все тяжело дается
В сторис жена Роналду показала кадры из спортзала, где тренируется с нагрузками. Интересно, что выбирает она не модные тренажеры, а классическую штангу, которая хорошо себя показала за десятки лет использования.
Интересно, что Криштиану тоже предпочитает штангу и гантели современным тренажерам.
Также фолловеры Джорджины отметили, что она готовит свое тело к свадьбе, за которой будет смотреть весь мир.
