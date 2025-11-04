Видео
Видео

Роналду назвал дату свадьбы с Джорджиной

Роналду назвал дату свадьбы с Джорджиной

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:48
обновлено: 19:00
Криштиану Роналду назвал дату свадьбы с Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Лидер сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду готов связать себя узами брака. Он уже сделал предложение Джорджине Родригес, но свадьбы пока не было. 

Звездная пара официально поженится уже совсем скоро, сроки известны, сообщил футболист в интервью Пирсу Моргану

Читайте также:

Криштиану Роналду дал уже второе интервью в карьере британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Несколько лет назад первое общение звезд футбола и журналистики вызвали большой скандал и уход португальца из "Манчестер Юнайтед". На этот раз может произойти не менее эпохальное событие. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду в объятиях Джорджины Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду готов сменить статус 

Криштиану ответил Моргану на вопрос о том, когда официально сыграет свадьбу со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Роналду сделал предложение матери своих детей 11 августа 2025. Футболист заявил, что сразу после чемпионата мира по футболу 2026 года состоится его свадьба с Джорджиной. Спортсмен мечтает, чтобы к тому времени в его активе была победа на Кубке Мира. 

При этом Роналду считает, что выступление на ЧМ-2026 не повлияет на его статус в футболе. Криштиану считает, что 6 или 7 матчей на турнире никак не повлияют на все, чего он добился до этого. Но португалец не стал скрывать, что мечтает об еще одном трофее. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес позирует для снимка. Фото: instagram.com/georginagio/

Семейная идиллия Роналду 

Футболист и модель начали встречаться еще в 2016 году. Свадьба после десяти лет отношений станет красивым финалом холостой жизни спортсмена. 

Джорджина Родригес совмещает карьеру модели и роль мамы пятерых детей Криштиану Роналду, двух из них она родила сама. 

Напомним, ранее мы написали о другой звездной паре — Олеге Блохине и Ирине Дерюгиной. 

Тем временем Сергей Ребров вызвал в сборную Украины сразу двух игроков, чтобы заменить Александра Зинченко. 

А на новой форме национальной команды Украины появится лозунг, который может не понравится руководству УЕФА. 

спорт футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес ЧМ-2026 по футболу жены футболистов
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
