Україна
Роналду назвав дату весілля з Джорджиною

Роналду назвав дату весілля з Джорджиною

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:48
Оновлено: 19:00
Кріштіану Роналду назвав дату весілля з Джорджиною Родрігес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду готовий одружитися. Він уже освідчився Джорджині Родрігес, але весілля поки що не було.

Зіркова пара офіційно одружиться вже зовсім скоро, терміни відомі, повідомив футболіст в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Читайте також:

Кріштіану Роналду дав уже друге інтерв'ю в кар'єрі британському журналісту та телеведучому Пірсу Моргану. Кілька років тому перше спілкування зірок футболу та журналістики спричинили великий скандал та відхід португальця з "Манчестер Юнайтед". Цього разу може статися не менш епохальна подія.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду в обіймах Джорджини Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду готовий змінити статус

Кріштіану відповів Моргану на запитання про те, коли офіційно зіграє весілля зі своєю коханою Джорджиною Родрігес. Роналду освідчився матері своїх дітей 11 серпня 2025 року. Футболіст заявив, що одразу після чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться його весілля з Джорджиною. Спортсмен мріє, щоб на той час у його активі була перемога на Кубку Світу.

При цьому Роналду вважає, що виступ на ЧС-2026 не вплине на його статус у футболі. Кріштіану вважає, що 6 або 7 матчів на турнірі ніяк не вплинуть на все, чого він домігся до цього. Але португалець не став приховувати, що мріє про ще один трофей.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес позує для знімка. Фото: instagram.com/georginagio/

Сімейна ідилія Роналду

Футболіст та модель почали зустрічатися ще 2016 року. Весілля після десяти років стосунків стане гарним фіналом холостого життя спортсмена.

Джорджина Родрігес поєднує кар'єру моделі та роль мами п'ятьох дітей Кріштіану Роналду, двох із них вона народила сама.

Нагадаємо, раніше ми написали про іншу зіркову пару — Олега Блохіна та Ірину Дерюгіну.

Тим часом Сергій Ребров викликав до збірної України відразу двох гравців, щоб замінити Олександра Зінченка.

А на новій формі національної команди України з'явиться гасло, яке може не сподобається керівництву УЄФА. 

спорт футбол Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес ЧС-2026 з футболу дружини футболістів
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
