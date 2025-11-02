Кріштіану Роналду оформив дубль і забив за кар'єру вже 948 голів

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У сьомому турі Саудівської Про-Ліги "Аль-Наср" здобув вольову та драматичну перемогу над "Аль-Фейхою" — 2:1. Голи на домашній арені "Аль-Авваль Парк" в Ер-Ріяді забив португалець Кріштіану Роналду.

Зірковий 40-річний ветеран став героєм матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

Роналду став ближче до тисячі голів

"Аль-Фейха" відзначилась першою в матчі. У гостей на 13-й хвилині півзахисник Хасон замкнув простріл з правого флангу, пробивши повз голкіпера — 0:1.

"Аль-Наср" після пропущеного голу домінував у володінні м'ячем, але довго не міг зламати оборону. Зрівняв рахунок на 37-й хвилині Роналду. Коман з лівого краю навісив, а португалець головою переправив м’яч у сітку — 1:1.

Другий тайм пройшов у напруженій боротьбі. "Аль-Фейха" трималася за нічию, але на 98-й хвилині стався ключовий епізод — Роналду увірвався до штрафного, де його збив захисник. Арбітр спочатку не призначив пенальті, але після 5-хвилинної перевірки VAR вказав на "точку".

Роналду холоднокровно реалізував пенальті — 2:1 на 104-й хвилині.

Цього сезону Роналду забив 11 голів та віддав два асисти в 10 матчах за "Аль-Наср". Всього за свою кар'єру Кріштіану забив за клуби та збірну Португалії 948 голів (805+143).

