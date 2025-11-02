Видео
Главная Спорт Роналду оформил дубль за Аль-Наср и приблизился к тысяче голов

Роналду оформил дубль за Аль-Наср и приблизился к тысяче голов

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 00:37
обновлено: 00:40
Криштиану Роналду оформил дубль и забил за карьеру уже 948 голов
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В седьмом туре Саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" одержал волевую и драматическую победу над "Аль-Фейхой" — 2:1. Голы на домашней арене "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде забил португалец Криштиану Роналду.

Звездный 40-летний ветеран стал героем матча, сообщил портал Новини.LIVE.

Роналду стал ближе к тысяче голов

"Аль-Фейха" отличилась первой в матче. У гостей на 13-й минуте полузащитник Хасон замкнул прострел с правого фланга, пробив мимо голкипера — 0:1.

"Аль-Наср" после пропущенного гола доминировал во владении мячом, но долго не мог взломать оборону. Сравнял счет на 37-й минуте Роналду. Коман с левого края навесил, а португалец головой переправил мяч в сетку — 1:1.

Второй тайм прошел в напряженной борьбе. "Аль-Фейха" держалась за ничью, но на 98-й минуте произошел ключевой эпизод — Роналду ворвался в штрафную, где его сбил защитник. Арбитр сначала не назначил пенальти, но после 5-минутной проверки VAR указал на "точку".

Роналду хладнокровно реализовал пенальти — 2:1 на 104-й минуте.

В этом сезоне Роналду забил 11 голов и отдал два ассиста в 10 матчах за "Аль-Наср". Всего за свою карьеру Криштиану забил за клубы и сборную Португалии 948 голов (805+143).

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
