В Італії повідомили про смерть Буффона

Дата публікації: 26 листопада 2025 16:52
Оновлено: 16:26
Легенда Буффон пішов із життя: що відомо
Лоренцо Буффон незадовго до смерті. Фото: скріншот YouTube

В Італії повідомили про смерть колишнього голкіпера "Мілана" та національної збірної Італії Лоренцо Буффона. Легендарний воротар помер на 96-му році життя.

Лоренцо Буффон залишив значний слід в історії італійського футболу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Інформацію про його смерть підтвердила дочка футболіста, наголосивши, що прощання пройде в закритому колі. Сім'я наполягла на приватності церемонії, що відповідає бажанням самого Лоренцо Буффона, висловленим ним за життя.

Лоренцо Буффон
Лоренцо Буффон перед матчем. Фото: скріншот YouTube

Зазначається, що причиною смерті стала зупинка серця. Колишній голкіпер пішов із життя в Латізані, провінції Удіне, де проживав останні роки.

Яким був шлях Лоренцо Буффона у футболі

Професійна кар'єра воротаря тривала з 1948 по 1965 рік. Найбільш значущий етап він провів у "Мілані", зігравши за клуб десять сезонів та завоювавши п'ять титулів чемпіона Італії. За збірну він провів 15 матчів, а в кількох іграх виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Крім "Мілана", Буффон виступав за "Портогруаро", "Інтер", "Дженоа" та "Фіорентину". Лоренцо також перебував у родинних зв'язках із Джанлуїджі Буффоном — він був двоюрідним братом його діда.

спорт футбол Мілан Серія А Фіорентина Збірна Італії з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
